معابر شهر کرج را از خاموشی خارج کنید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی صبح دوشنبه در نطق پیش از دستور یکصد و چهل جلسه رسمی شورا اسلامی ضمن یاد و خاطره شهدای گرانقدر از صدر اسلام تا کنون، مخصوصاٌ شهیدان فهمیده گرامیداشت گفت: موضوع روشنایی معابر و کوچه‌ها از ابتدایی‌ترین وظایف خدمات دولت‌ها است طبق قانون سازمان برق ایران، و قانون درآمد پایدار در مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌ها را مکلف کرده که هیچ هزینه کردی در باب تأسیسات برقی و …را نمی‌تواند انجام دهند.

نماینده شهروندان کرج در پارلمان شهری اظهار داشت: حضور در مساجد، بازدید میدانی محله‌محور و بررسی مطالبات از طریق سامانه ۱۳۷ بصورت مستمر انجام می‌شود که یکی از مطالبات خیلی پرتکرار، روشنایی معابر است.

علیرضا رحیمی ضمن انتقاد از وضعیت روشنایی معابر گفت: طبق قانون روشنایی معابر از وظایف شرکت برق است که متأسفانه شهر و معابر به حالت نیمه خاموش درآمده و به گلایه شهروندان محترم تبدیل شده است که ظاهراٌ شرکت برق استان توانایی روشنایی معابر را ندارد.

عضو شورا اضافه کرد: با کمک مدیریت شهری ۱۱۳ معابر خاموش و نیمه خاموش شناسایی شده لیکن تلاش مسئولین مربوطه در این امر مشهود نیست.