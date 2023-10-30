به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ آشتیانی در یادداشتی نوشت؛ وقوع تحولات جدید در صحنه نظام بین‌الملل ازجمله حوادث تلخ اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را باید به مثابه خط بطلانی بر تمامی ادعاهای صلح‌طلبانه کشورهای غربی دانست؛ چراکه در این حوادث ثابت شد، نظام لیبرال دموکراسی غربی نه تنها با شعارهای دروغین و مزورانه آزادی و حقوق‌بشری طی دهه‌های گذشته به دنبال سیاست‌های سلطه‌طلبی و استثمار نوین ملت‌های دیگر بوده است بلکه اکنون این ملت‌های مظلوم و ستم دیده در برخی نقاط جهان هستند که باید هزینه سیاست‌های سیاه امنیتی و توسعه‌طلبانه غربی و متحدان منطقه‌ای آنها را بپردازند.

این روزها شاهد اوج وحشیگری رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه فلسطین هستیم که صرفاً در چارچوب دفاع از حقوق مشروع خود از جمله اصل حق تعیین سرنوشت و منطبق با اصول حقوق بین‌الملل مقابل اشغالگرانی که حق حیات و کرامت انسانی آنان را سال‌ها لگدمال نموده‌اند به دفاع برخاسته، لکن حامیان این رژیم سفاک با صراحت از این جنایت‌ها حمایت نموده و با به‌کارگیری استانداردهای دوگانه، نه‌تنها جای ظالم و مظلوم را جابه‌جا نموده، بلکه آشکارا اصول مسلم حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی که مدعی آن هستند را بی‌اعتبار ساخته‌اند و اکنون با حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، قطع آب، برق و تحریم دارو و همچنین به شهادت رساندن بی‌گناهان در میان دیدگان مبهوت و سکوت تلخ جهانیان، جنایتی تاریخی و اسفناک را رقم زده و سند بی‌ارزش شمردن التزام به قوانین بین‌المللی در سایه حمایت حامیان غربی را بیش از پیش نمایان ساخته، وقیحانه با فرار از مسئولیت‌های انسانی و اخلاقی، دیگران را مقصر و متهم این واقعه معرفی می‌نمایند.

نمایی دیگر از این بهره‌برداری ابزاری و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس که در اظهارات برخی از مقامات آمریکایی دیده می‌شود، ناظر بر دو واقعیت ضعف و ناتوانی در جلوگیری از پیشرفت روز افزون و اقتدار ملت ایران، همچنین تلاش برای پنهان نمودن ضعف‌های اساسی نظام سیاسی غرب و فرافکنی بحران‌ها و چالش‌های خود به سایر کشورها است. اتهامات بی‌پایه و اساسی که در موضوعات مختلف متوجه ایران اسلامی می‌نمایند تا با داستان‌سرایی متوهمانه ضمن سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی، زمینه‌ساز دخالت و حضور نظامی در منطقه و پوششی برای توجیه خلف وعده و عدم وفای به‌عهد سیاستمداران خود در عرصه‌ای دیگر باشند.

در این مقطع، ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری در مقابل هرگونه توطئه‌سازی غرب به‌ویژه آمریکا و اهداف آنها در اتهام زنی‌های بی‌اساس برای فرار از رسوایی، بدنامی و ناکامی‌ها، لازم است اولویت، تمرکز تلاش‌ها برای پایان‌بخشی به این جنایت و رسیدگی سریع به آلام مردم بی‌گناه غزه باشد.

لازم به تذکر است که ارسال و به‌کارگیری سلاح‌های مختلف از جمله تسلیحات ممنوعه در این جنگ و حمله به غیرنظامیان، جزو اشتباهات راهبردی و جبران‌ناپذیری است که در آینده طوفانی سهمگین‌تر از «طوفان‌الاقصی» را درپی خواهد داشت. توصیه ما این است که غرب از تجربیات شکست در منطقه به‌ویژه در عراق، افغانستان، سوریه و غرب آسیا درس عبرت بگیرد؛ چراکه اقدامات، دخالت‌ها و تجویزات آنان سال‌هاست هزینه‌های زیادی را متوجه منطقه کرده از این‌رو لازم است دست از حمایت‌های کورکورانه از این رژیم تصنعی صهیونیستی که ریشه در اشغال، خونریزی، تجاوز و تعدی دارد، بردارد. از سوی دیگر می‌بایست کشورهای آزاده و مستقل جهان ضمن محکوم کردن جنایات و قطع هرگونه مراوده و ارتباطات، خواستار برپایی دادگاه جنایت جنگی و رسیدگی به جنایات سران خونخوار این رژیم باشند.