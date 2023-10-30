به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه ۲ نماینده از استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری حضور دارند از این رو انتظار است داوطلبان به صورت حضوری در فرمانداری شهرستان اراک نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: ثبت نام انتخابات خبرگان رهبری از ۱۴ تا ۲۰ آبان از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر در فرمانداری مراکز استان‌ها به صورت حضوری است که داوطلبان باید اصل شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، حوزوی و سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام همراه داشته باشند.

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: حضور داوطلبان در فرمانداری مرکز استان و ستاد انتخابات کشور الزامی است و باید توجه داشته باشند که تأییدیه حوزه علمیه قم، اصفهان و خراسان را برای سطح چهار حوزه داشته باشند.