به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت هفته پدافند غیرعامل بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«پدافند غیرعامل مسئله بسیار مهمی است و هر روزی که می‌گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می‌شود.»

(حضرت آیت الله خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا)

هشتم آبان‌ماه، سالروز فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا برای تشکیل کمیته پدافند غیرعامل است. این روز در تقویم رسمی کشور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام روز پدافند غیرعامل نام‌گذاری گردیده است. نکوداشت این روز نمادی برای مرور دستاوردها و تلاشی برای ترویج، تشریح و تبیین این موضوع مهم در کشور است.

پدافند غیرعامل به‌عنوان مکمل دفاع عامل، عقلانی‌ترین روش دفاعی و به تعبیر دقیق‌تر بهره‌گیری حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت ملی در امر امنیت ملی است؛ که با پیش‌بینی و تحلیل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های کشور و با تدبیر، تمهید و پیش‌آگاهی، موجب کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی حساس و مهم شده و تداوم فعالیت‌های ضروری و در نهایت پایداری ملی در برابر تهدیدات دشمن را تضمین می‌نماید.

دفاع همه‌جانبه مردم‌محور، تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری ملی در قبال تهدیدات و جنگ ترکیبی به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتوی با اولویت پدافند غیرعامل است که در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح به‌عنوان پیشران حوزه دفاعی و غیردفاعی در حرکتی پیش‌رونده و پیش‌برنده قابل توجه و حائز اهمیت است؛ در همین راستا سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همگام با نهادهای لشگری و کشوری، با درک عمیق از جنگ ترکیبی دشمن و خصوصاً تهدیدات نوین، به‌طور مستمر اقدامات پدافند غیرعامل را سرلوحه کار خود قرار داده و با آمادگی و هوشیاری کامل ضمن شناسایی آسیب‌ها، رصد و پایش تهدیدات و روند تغییرات آن‌ها با تکیه بر دانش بومی، فناوری‌های نوین و اعتماد به توانایی مدیران جهادی در جهت تحقق اهداف پدافند غیرعامل کشور گام برمی‌دارند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌عنوان بازوی پشتیبانی‌کننده کشور با پایش مستمر تهدیدات نوین، نظیر تهدیدات تأثیرمحور، شبکه‌محور، دانش‌بنیان، شناختی و…، تمام ظرفیت‌های موجود خود را برای طراحی، تولید و توسعه محصولات مورد نیاز در خدمت کشور قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وزارت دفاع فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل را به تمامی مجاهدان این عرصه مهم، به ویژه شبکه پدافند غیرعامل کشور، نیروهای مسلح و خصوصاً کارکنان خدوم این وزارتخانه، تبریک عرض نموده و برای همه تلاشگران این عرصه که در حفظ و بقای زیرساخت‌ها و امنیت و پایداری جمهوری اسلامی ایران شبانه‌روز تلاش می‌نمایند، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

در پایان بار دیگر با اهداء درود به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رض) و با ادای احترام به شهیدان گلگون‌کفن میهن اسلامی مان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سرفراز و خانواده معزز و مکرم آنان، امید داریم با استعانت از خداوند متعال و تحت فرماندهی داهیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و عنایات خاصه حضرت بقیةالله‌الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) توفیق حرکت در جهت تحقق و حفاظت از آرمان‌های نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشیم؛ ان شاءالله.