به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار اصناف شهرکرد با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: با ابتکار عمل امام جمعه شهرکرد، دوشنبه‌های اول هر ماه جمعی از اتحادیه‌های صنفی تشکیل می‌شود.

وی افزود: مجموعه استانداری نیز برای بررسی و رفع مشکلاتی که اصناف با آن مواجه هستند در این جلسه حضور دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این هفته اتحادیه صنف تأسیسات و تابلوسازان بودیم که از صنوف خدماتی بسیار مهم به شمار می‌روند.

منزوی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نمایندگان صنوف تأسیسات و تابلوسازان اعلام کردند، مشکلات بیمه تاسیسات‌کارانی بود که پروانه کسب ندارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اختصاص زمین برای ایجاد یک مرکز خدمات تأسیسات در شهرک صنعتی شهرکرد یکی دیگر از خواسته‌های اصناف بود که رسیدگی به آن در دستورکار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: صنف تأسیسات و تابلوسازان مشکلاتی با سازمان نظام مهندسی داشتند که تلاش می‌شود مشکلات آنان هر چه سریع‌تر رسیدگی شود.

منزوی بیان کرد: نشست با اصناف صرفاً مربوط به شهرکرد نیست و در فرمانداری‌های شهرستان‌ها این موضوع انجام می‌شود.