برنامه ریزی برای رشد ۳۰ درصدی تولید تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال غفار زاده، با اشاره به فعالیت ۲ هزار شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: ۴ هزار خط تولید در این شرکت‌ها فعال هستند، همچنین ۶ هزار و ۲۰۰ شرکت توزیعی تجهیزات نیز در کشور فعالیت دارند.

وی با اشاره به راه‌اندازی برنامه حل مشکلات تولید در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در این برنامه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی و موانع تولید با حضور مستمر در شهرک‌های صنعتی رفع می‌شود.

غفارزاده همچنین با اشاره به برنامه بدون واسطه برای رشد تولید نیز گفت: در این برنامه در راستای تحقق شعال سال و رشد تولید به حضور مستمر در استان‌ها پرداخته و ضمن حمایت از نمایشگاه‌های منطقه‌ای دغدغه‌ها و انتقادات تولید کنندگان از نزدیک شنیده می‌شود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه فراخوان‌های متعددی جهت کاهش قیمت‌های ارزی و مهار تورم از سوی این اداره کل صادر شده است، گفت: در نتیجه یکی از این فراخوان‌ها قیمت سمعک ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در نتیجه این فراخوان تعداد ۵۱ هزار و ۵۰۰ عدد سمعک با قیمت ۳ میلیون ۳۹۰ هزار دلار با همان کیفیت مطلوب تأمین شد درحالیکه در سال‌های اخیر ۱۰۰ هزار سمعک با ۱۶ میلیون دلار تأمین شده بود، که در پی این فراخوان بیش از ۹ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است.

وی تأکید کرد: برنامه‎‌ریزی جهت رشد ۳۰ درصدی تولیدات تجهیزات پزشکی در کشور طی سال جاری انجام شده و در این راستا زمان بررسی پرونده با صدور بخشنامه رشد تولید جهت حمایت از تولیدکنندگان به ۴۰ درصد کاهش یافته است.