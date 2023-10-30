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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

افزایش شمار قربانیان طوفان «اوتیس» در مکزیک به حدود ۵۰ نفر

افزایش شمار قربانیان طوفان «اوتیس» در مکزیک به حدود ۵۰ نفر

شمار قربانیان طوفان «اوتیس» در جنوب مکزیک به ۴۸ نفر رسید و ۳۶ تن دیگر نیز همچنان مفقود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اوِلین سالگادو، فرمانده ایالت گوئررو در جنوب مکزیک اعلام کرد که شمار قربانیان طوفان «اوتیس» در این منطقه به ۴۸ تن افزایش یافته است.

سازمان مقابله با بحران مکزیک اعلام کرد که ۴۳ نفر در شهر آکاپولکو و پنج تن نیز در کویوکا جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته سالگادو این ارقام «اولیه» بوده و امکان افزایش آن وجود دارد. اوتیس که در طبقه‌بندی طوفان‌ها در رده پنجم قرار دارد، چهارشنبه هفته گذشته ایالت ساحلی گوئررو را درنوردید و خسارات شدیدی به ویژه در شهر توریستی آکاپولکا به بار آورد.

سازمان هواشناسی جهانی این طوفان را یکی از گردبادهای استوایی به سرعت تشدیدشونده در دوران معاصر توصیف کرد که تنها طوفان «پاتریشیا» در سال ۲۰۱۵، سرعت تشدید بیشتری نسبت به آن داشته است.

کد مطلب 5925552

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