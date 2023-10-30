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کد مطلب 5925578
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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

فیلمی از شلیک تانک اسرائیلی به یک خودرو از فاصله نزدیک

فیلمی از شلیک تانک اسرائیلی به یک خودرو از فاصله نزدیک

تصاویری از لحظه شلیک تانک ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودرو را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      121 25
      پاسخ
      اگه اون تانکه روسی بود اون خودرو اوکراینی الان تو صفحه اول همه شبکه های مجازی بود میلیون ها بازدید میخورد
      • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        28 8
        شرمنده اشتباه در مورد شما نظر دادم فکر کردم میگید تانک روسی هست همچنین منفی دادم عذر میخوام
      • عدالت TR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        54 38
        عزیزم جنگه شوخی که نیست وقتی میزنی باید انتظار خوردن داشته باشی
      • ناشناس IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        40 26
        ارتش آدمکش و ترسو
      • تنها IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        27 30
        سلام_بله دوست عزیز دقیقا اگه اون تانک روسی بود و اون ماشین اوکراینی شما و امثال شما هم اولین نفری بودین ک مثبت می‌دادین و افتخار می کردین
    • محمد IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      29 15
      پاسخ
      اهای‌امریکا‌نمیبینی‌صدای‌نفرت‌مردم‌جهان‌حتی‌درشهرهای‌خودتون‌بلندشده‌حیوان‌ها‌به‌کودکان‌حمله‌نمیکنندپسترازاسرائیل‌شماییدکه‌انهاراکمک‌میکنیدمواظب‌باشیدسیل‌انسای‌‌دارمیادهمه‌تون‌باخودمیبره‌‌نفرت خدابرکودک‌کشان
    • م IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      34 16
      پاسخ
      کسانی که از سگیونیست حمایت میکنند به همان اندازه خطرناک هستند و به همان اندازه بزدل.سگیونیست یعنی داعش یهودیها. در این فیلم داعش اصل و فابریک را میبینیم اون داعش نوچه اینها بودند
    • ناشناس IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      35 29
      پاسخ
      صهیونیست پلید کودک کش
    • ناشناس IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      29 26
      پاسخ
      ارتش بزدل جنایتکار
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      23 12
      پاسخ
      کجایند سران کشورهای اسلامی
    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      17 11
      پاسخ
      ماشین دور زد شاید ترسیدن انتحاری باشه و میخواد با ماشین بخواد تانک منفجر کنه وگرنه زدن ی ماشین با سرنشینهای غیر نظامی هیچ دلیل و توجیهی نداره شایدم وحشیگری باشه
      • سعید IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
        0 0
        خودت گفتی دور زد. یعنی مردم عادی بود. از دور زدن ناشیانه هم برداشت میشه یا زن بود یا پیرمرد . نه نظامی.
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      21 3
      پاسخ
      آره فرارر ررررررررررررر. کنین
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 14
      پاسخ
      کشورهای عربی خوابند میاد روزی که صهیونها سراغ بقیه هم برن سکوت مرگبارتون ناشی از ترس است آخه ایمان مسلمانی کجا رفت
    • عاشق فلسطین❤️ IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      6 2
      پاسخ
      سریعا واسه شروع باید ۱۰۰ هزار تا از اون ۶ میلیون هموطن ثبت نامی واسه غزه رو بفرستیم غزه تا رژیم جنایتکار اسرائیل بفهمه با کی طرفه... بقیه هم هر روز اعزام بشن و بروند و اسرائیل رو نابود کنن..
    • عباس منصوری IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      7 0
      پاسخ
      دعا کنیم جنگ نشود چون جنگ زندگی همه را نابود می کند جز مریضی و قحطی و انواع مشکلات چیز دیگری ندارد ولی برای دفاع از وطن همه اینها را تحمل می کنیم
    • Rahman IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 1
      پاسخ
      نابودی دولت کودک کش اسراییل نزدیک است

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