دریافت 15 MB کد مطلب 5925578 https://mehrnews.com/x33nYb ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹ کد مطلب 5925578 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹ فیلمی از شلیک تانک اسرائیلی به یک خودرو از فاصله نزدیک تصاویری از لحظه شلیک تانک ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودرو را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تجمع کلیمیان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه اولویت اصلی کشور است اعلام همبستگی کلیمیان ایران با مردم مظلوم فلسطین انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام میکنیم/ صهیونیسم یک حزب سیاسی صد ساله است برچسبها تانک مرکاوا اسرائیل اسرای فلسطین رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه
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