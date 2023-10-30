به گزارش خبرنگار مهر، «راب یهودا گرامی» نایب رییس دارالشرع کلیمیان ایران در تجمع کلیمیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه طی سخنانی گفت: ما امروز جمع شدیم از اتفاقاتی که توسط گروهی افراد که خود را یهودی می‌نامند، اعلام برائت کنیم و انزجار خود را از صهیونیسم اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به تفاوت یهودیت با صهیونیسم افزود: این قضیه آنقدر ساده است که در بسیار مواقع تکرار مکررات است که یهودیت دینی است ۳۳۰۰ سال سابقه تاریخی دارد ولی صهیونیسم یک حزب سیاسی است که سابقه آن بیشتر از ۱۰۰ سال نمی‌شود و تفاوتی که بین این دو وجود دارد واضح و روشن است، اما ما وظیفه خود دانستیم که اعلام کنیم با فجایعی که توسط صهیونیست‌ها اتفاق می‌افتد موافق نیستیم و این موضع را به شدت محکوم می‌کنیم.

نایب رییس دارالشرع کلیمیان ایران اذعان کرد: تفاوت اساسی بین دین یهود و ایده صهیونیسم وجود دارد که ۴۰ سال قبل امام خمینی این موضوع را تاکید فرمودند که این دو هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: امیدواریم صلح در سراسر دنیا برقرار شود و مردم در کنار هم در آرامش زندگی کنند.