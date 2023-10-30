به گزارش خبرنگار مهر، خاخام یونس حمامی لاله زار رهبر دینی جامعه کلیمیان در تجمع کلیمیان تهران در کنیسه یوسف آباد ضمن محکومیت جنایات صهیونیستها در غزه گفت: جز باورها و اعتقادات یهودیت بعد از اعتقاد به خدای یگانه، ارزش انسانی است و اینکه هر انسانی به عنوان یک وجود الهی با ارزش است.
وی افزود: ارزش انسانی به بعد مادی نیست که از کدام قوم و ملیت است بلکه ارزش انسان به میزان خوبی و تقوایی است که دارد و متأسفانه رژیم صهیونیستی بر خلاف آموزههای دین یهودیت دست به کشتار میزند.
خاخام حمامی لاله زار ادامه داد: جنگ بر اساس قوانین بینالمللی چارچوبهای خودش را دارد و رژیم صهیونیستی کودکان، زنان، بیمارستانها و اماکن مقدس را به عنوان هدف نظامی محسوب میکند و افرادی که بی دفاع هستند را مورد حمله قرار میدهد که این مورد قبول نیست.
رهبر دینی جامعه کلیمیان تاکید کرد: اولین چیزی که خداوند از انسان توقع دارد رعایت عدل و انصاف است، رژیم صهیونیستی امروز دست به جنایات وحشتناکی میزند که آمریکا از آن حمایت میکند و امروز تجمع ما به خاطر دفاع از مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین است تا مجامع بینالمللی از جمله حقوق بشر تحت فشار قرار تا آتش بس فوری صورت گیرد.
وی گفت: ما هم در کنار سایر افراد آزاده دنیا این جنایات و حامیان آنها را محکوم میکنیم. ضمن آنکه بخش عمده این جنایات تقصیر حامیان رژیم صهیونیستی است و ما خواستار این هستیم که راههای کمک رسانه به غزه باز شود و زندگی مسالمتآمیز، چیزیکه بین ادیان توحیدی وجود داشته است، به وجود آید.
رهبر دینی جامعه کلیمیان خاخام حمامی لاله زار ادامه داد: یهودیت در ایران محدود به یک محله و شهر خاص نیست و همه ادیان در ایران در کنار هم با صلح و آرامش زندگی میکنند و این به دلیل خط مشی بنیانگذار انقلاب و ادامه دادن آن مشی توسط رهبر فرزانه انقلاب است.
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