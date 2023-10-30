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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

خاخام حمامی لاله زار:

رژیم صهیونیستی بر خلاف آموزه‌های یهودیت دست به کشتار می‌زند

رژیم صهیونیستی بر خلاف آموزه‌های یهودیت دست به کشتار می‌زند

رهبر دینی جامعه کلیمیان گفت: ارزش انسان به بعد مادی و ملیت او نیست بلکه به میزان خوبی و تقوایی است که دارد و متاسفانه رژیم صهیونیستی بر خلاف آموزه‌های دین یهودیت دست به کشتار می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، خاخام یونس حمامی لاله زار رهبر دینی جامعه کلیمیان در تجمع کلیمیان تهران در کنیسه یوسف آباد ضمن محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: جز باورها و اعتقادات یهودیت بعد از اعتقاد به خدای یگانه، ارزش انسانی است و اینکه هر انسانی به عنوان یک وجود الهی با ارزش است.

وی افزود: ارزش انسانی به بعد مادی نیست که از کدام قوم و ملیت است بلکه ارزش انسان به میزان خوبی و تقوایی است که دارد و متأسفانه رژیم صهیونیستی بر خلاف آموزه‌های دین یهودیت دست به کشتار می‌زند.

خاخام حمامی لاله زار ادامه داد: جنگ بر اساس قوانین بین‌المللی چارچوب‌های خودش را دارد و رژیم صهیونیستی کودکان، زنان، بیمارستان‌ها و اماکن مقدس را به عنوان هدف نظامی محسوب می‌کند و افرادی که بی دفاع هستند را مورد حمله قرار می‌دهد که این مورد قبول نیست.

رهبر دینی جامعه کلیمیان تاکید کرد: اولین چیزی که خداوند از انسان توقع دارد رعایت عدل و انصاف است، رژیم صهیونیستی امروز دست به جنایات وحشتناکی می‌زند که آمریکا از آن حمایت می‌کند و امروز تجمع ما به خاطر دفاع از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین است تا مجامع بین‌المللی از جمله حقوق بشر تحت فشار قرار تا آتش بس فوری صورت گیرد.

وی گفت: ما هم در کنار سایر افراد آزاده دنیا این جنایات و حامیان آنها را محکوم می‌کنیم. ضمن آنکه بخش عمده این جنایات تقصیر حامیان رژیم صهیونیستی است و ما خواستار این هستیم که راه‌های کمک رسانه به غزه باز شود و زندگی مسالمت‌آمیز، چیزی‌که بین ادیان توحیدی وجود داشته است، به وجود آید.

رهبر دینی جامعه کلیمیان خاخام حمامی لاله زار ادامه داد: یهودیت در ایران محدود به یک محله و شهر خاص نیست و همه ادیان در ایران در کنار هم با صلح و آرامش زندگی می‌کنند و این به دلیل خط مشی بنیان‌گذار انقلاب و ادامه دادن آن مشی توسط رهبر فرزانه انقلاب است.

کد مطلب 5925598
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • شریف قربانی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      به مثال اگر دین نداری آزاده باش هرکس ودر هر طایفه ای دارای دین ومضحک آن جامعه است لذا باید به آن مسلک احترامی درخور آن جامعه قائل بود
    • NP IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 1
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      والا دیگه حتی خود یهودیان هم صداشون در آمده این چه قومی بود که قاطی نصیب این ادیان مختلف در فلسطین سال ها شده که هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه طوری که حتی برخی از شهرک نشین ها هم تبدیل به افراط گری وحشیگری بر علیه اسلام مسلمان ستیزی تبدیل کردند . دقیقا مثل داعشی که ساختن .

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