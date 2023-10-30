مرز ادیان الهی با افراط گرایان و خشونت طلبان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز راهداران ظهر دوشنبه با قرائت بیانیه دبیرخانه ادیان توحیدی در تجمع کلیمیان استان اصفهان با بیان اینکه تاریخ بشر بیانگر حضور مدعیان زیادی است که به نام دین مرتکب جنایات شنیع شدهاند، اظهار داشت: باید توجه داشت که این افراد پیروان رسولان الهی نیستند، آنها فریبکارانی هستند که برای دستیابی به مطامع شیطانی و پیشبرد اهداف نامقدس خود، جامه دین بر تن کرده و چهره معنوی و نورانی دین را آلوده کردهاند.
وی با بیان اینکه پیامآوران ادیان و رسولان الهی، آموزههای آسمانی خود را بر پایه نوعدوستی، برادری، صلح و آرامش بنا نهاده و همواره هم در شریعت و هم در سلوک خود، مُنادی صلح و مدارا بودهاند، ادامه داد: دبیرخانه ادیان توحیدی که جامعه زرتشتیان، کلیمیان، صابئین مندابی، ارامنه، آشوریان، و مسلمانان را شامل میشود ضمن اعلام پایبندی مجدد به آموزههای مشترک ادیان که همانا نوع دوستی، عدالت ورزی، برادری، معنویتگرایی، دینداری و همزیستی مسالمتآمیز است، فجایعی را که امروز به دست رژیم اسرائیل در سرزمین فلسطین و غزه اتفاق میافتد را به شدت محکوم میکند و انزجار خود را از آن اعلام میدارد.
مسئول دبیرخانه ادیان توحیدی ایران با بیان اینکه این دبیرخانه از جامعه دینی و به ویژه پیروان ادیان توحیدی درخواست برپایی تجمع، صدور بیانیه و استفاده از فضای رسانهای برای حمایت از مردم غزه را دارد، گفت: ما باید مرز خود را با افراط گرایان و خشونت طلبان مشخص کنیم و برای پایان این جنایتها چارهای بیندیشیم.
وی تصریح کرد: دبیرخانه ادیان توحیدی امید دارد که همه انسانها با دریافت پیام حقیقی ادیان در کتابهای مقدس، آموزههای قُدسی و آسمانی ادیان الهی را پیشه خود سازند و در مسیر استقرار عدالت و معنویت گام بردارند و چهره حقیقی دین را از مدعیان دروغین آن جدا سازند.
راهداران اضافه کرد: امروز صهیونیستها همانند گروه افراطی داعش در تداوم همان جنایتها با سو استفاده از نام دین آسمانی یهود، مرتکب جنابات فراوانی میشوند و در سرزمین فلسطین به آدمکشی و جنایت روی میآورند.
نظر شما