به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی گفت: هفتمین همایش ملی ریحانه النبی یازدهم تا سیزدهم دی ماه همزمان با ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) توسط مرکز اسلامی فاطمیه مهر با همکاری مراکز علمی و فرهنگی در دو بخش جایزه ادبی ریحانه و همایش ملی رساله‌الحقوق امام سجاد (ع) با شرکت چهره‌های علمی و ادبی سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر همایش ریحانه النبی با بیان اینکه این همایش به صورت مجازی و حضوری در سالن خدیجه کبری مرکز اسلامی فاطمیه شهرستان مهر برگزار خواهد شد افزود: علاوه بر موارد فوق جشن‌های مردمی کوثر نیز در روزهای یازدهم تا سیزدهم دی ماه سال جاری در مرکز اسلامی فاطمیه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال اولین همایش ملی رساله‌الحقوق امام سجاد ( ع) با همکاری مراکز دانشگاهی و با نمایه isc برگزار خواهد شد گفت: با توجه خاص به رساله الحقوق امام سجاد (ع) به بررسی حقوق و وظایف انسان در برابر خداوند و حقوق متقابل مردم و حاکمان و پیشوایان، والدین و فرزندان و عموم شهروندان و… دهها وظیفه و مسؤولیت دیگر که در رساله الحقوق به نحوه مستوفی به آن پرداخته می‌شود.

مریدی در پایان ضمن ابراز امیدواری که این همایش مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان این حوزه قرار بگیرد به برگزاری دوره‌های پیشین این همایش اشاره نمود و گفت: همزمان با برگزاری جایزه ادبی ریحانه، دو دوره همایش ملی نهج البلاغه در آرا و اندیشه اسلام‌شناسان و دو دوره همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان و تجلیل از نوابغ قرآنی در کنار انتخاب کتاب سال فاطمی در زمینه نهج‌البلاغه، قرآن و شخصیت والای حضرت زهرا (س) و همچنین جشن‌های مردمی کوثر و برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی، خوشنویسی و نشست‌های علمی، ادبی و سخنرانی‌های برگزار شده است.