به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با تشریح برنامه‌های دهمین همایش ملی «ریحانه‌النبی(س)» گفت: این رویداد از پنجم تا دهم آذرماه به مدت پنج روز در مرکز اسلامی فاطمیه شهر مهر برگزار می‌شود و تلاش شده است در کنار محورهای علمی و ادبی، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری این همایش با هدف ترویج معارف اسلامی، تقویت هویت دینی و ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت فعال اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌شود و فرصتی برای هم‌افزایی میان پژوهشگران، فعالان فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع) است.

دبیر همایش ملی «ریحانه‌النبی(س)» با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد گفت: پیش از این هفت دوره همایش علمی با محورهایی همچون نهج‌البلاغه، قرآن و عترت، رساله‌الحقوق و صحیفه سجادیه برگزار شده و امسال نیز برای دومین بار، محور تخصصی «صحیفه سجادیه امام سجاد(ع)» در دستور کار قرار گرفته است.

مریدی ادامه داد: دومین محور همایش، دهمین دوره جایزه ادبی ریحانه است که فراخوان آن به‌زودی منتشر می‌شود و سومین محور نیز جشن‌های مردمی کوثر است که امسال دهمین دوره آن همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س) به مدت پنج شب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بخش‌های جدید این دوره بیان کرد: در کنار برنامه‌هایی همچون دهمین جایزه ادبی ریحانه، نمایشگاه صنایع دستی و هنر سنتی ریحانه و جشن‌های مردمی کوثر، دو بخش جدید برای نخستین بار به این رویداد افزوده شده است.

دبیر همایش «ریحانه‌النبی(س)» افزود: جشنواره «بومی‌سرایی» با هدف پاسداشت گویش‌ها و لهجه‌های متنوع ایران و جشنواره «خوشنویسی اشعار ریحانه» از جمله بخش‌های جدید این دوره هستند که فراخوان رسمی آنها به‌زودی منتشر خواهد شد.

مریدی با بیان اینکه این همایش پنج‌روزه در مرکز اسلامی فاطمیه شهر مهر برگزار می‌شود، گفت: پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هنر سنتی ریحانه نیز به عنوان یکی از محورهای همایش، میزبان هنرمندان خواهد بود.

وی تأکید کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی، برنامه‌های علمی، ادبی و فرهنگی و ارائه آثار برگزیده، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و تقویت گفت‌وگو، همدلی و معنویت در جامعه فراهم می‌کند.