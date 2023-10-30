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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

وزیر آموزش و پرورش:

وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای به توانمندسازی معلمان دارد

وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای به توانمندسازی معلمان دارد

تبریز- وزیر آموزش و پرورش در خصوص توانمندسازی معلمان مدارس گفت: وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای به توانمندسازی معلمان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه نگاشت مدرسه‌ای، رسانه‌ای، حقوقی و نهادی سند تحول بنیادین در حال تدوین است، گفت: پروژه هر دانش‌آموز یک مهارت نیز در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان، گنجایش دانشجوی زیاد نداشت، ادامه داد: در دولت جدید حمایت بسیار زیادی در خصوص دانشگاه فرهنگیان شده است.

صحرایی با بیان اینکه شرافت ما معلمی ما است، از ساخت پنج هزار و ۸۰۶ مدرسه در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: خیرین مدرسه‌ساز در این دوره درخشان هستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، گفت: متأسفانه زمانی، کنار سند تحول، سند ۲۰۳۰ را گذاشتند که در وزارتخانه دفتر و ردیف بودجه داشت.

صحرایی با بیان اینکه جذب معلم مطلوب از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش است، افزود: امسال برای نخستین بار، مصاحبه چند دقیقه‌ای استخدامی، به یک فرایند علمی و روانشناسی تبدیل شد و برنامه‌های ویژه‌ای هم در حوزه توانمندسازی معلمان داریم.

کد مطلب 5925733

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