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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان:

مجوز واردات دام به خوزستان داده نمی‌شود

مجوز واردات دام به خوزستان داده نمی‌شود

اهواز- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر و مکاتبه‌ها با ستاد مبارزه با قاچاق اما اجازه واردات دام به استان داده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به ممنوعیت واردات دام به خوزستان بیان کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر و مکاتبه‌ها با ستاد مبارزه با قاچاق اما این کار ممنوع است و اجازه واردات دام به استان داده نمی‌شود.

وی افزود: اگر این مساله حل شده و اجازه واردات دام به استان داده شود قطعاً شاهد تعدیل قیمت گوشت قرمز در استان خوزستان خواهیم بود.

نیرومند به تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت دامی در خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: در استان ۲۰ مجتمع پرواربندی وجود دارد که در حال عرضه دام هستند، در این زمینه با تأمین نهاده‌ها سعی داریم تا این شرایط را بهبود ببخشیم و از این حوزه حمایت کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان افزود: موازنه گوشت قرمز در ۲ سال قبل در استان منفی بود اما با توجه به افزایش ظرفیت واحدهای پرواربندی و تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه، اکنون این موازنه مثبت شده است.

وی به توزیع ۲ هزار تن کنجاله در خوزستان اشاره کرد و گفت: به دلیل مسائل ارزی چالش‌هایی در بحث کنجاله داشتیم اما اکنون مشکلات در حال حل شدن است و ظرف مدت ۲۰ روز آینده مشکل تأمین کنجاله در استان به صورت کامل حل خواهد شد.

کد مطلب 5925812

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      سلام.لطفا مدیران دلسوز ومسئول اگر واقعا بفکر مردم هستن ایا خبر دارند که چه تعدادی واحد تولیدی دامی نیمه کار تکمیل نشده هست و این همه سر مایه بر زمین مانده،چرا فکری بحال رفع مشکل واعتباری برای تکمیل ان ها نمی کنند،بعد صحبت از کمبود تولیدات دامی میشود.درد را باید مداوا کرد.ما که بیچاره شده ایم.

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