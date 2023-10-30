به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به ممنوعیت واردات دام به خوزستان بیان کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر و مکاتبه‌ها با ستاد مبارزه با قاچاق اما این کار ممنوع است و اجازه واردات دام به استان داده نمی‌شود.

وی افزود: اگر این مساله حل شده و اجازه واردات دام به استان داده شود قطعاً شاهد تعدیل قیمت گوشت قرمز در استان خوزستان خواهیم بود.

نیرومند به تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت دامی در خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: در استان ۲۰ مجتمع پرواربندی وجود دارد که در حال عرضه دام هستند، در این زمینه با تأمین نهاده‌ها سعی داریم تا این شرایط را بهبود ببخشیم و از این حوزه حمایت کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان افزود: موازنه گوشت قرمز در ۲ سال قبل در استان منفی بود اما با توجه به افزایش ظرفیت واحدهای پرواربندی و تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه، اکنون این موازنه مثبت شده است.

وی به توزیع ۲ هزار تن کنجاله در خوزستان اشاره کرد و گفت: به دلیل مسائل ارزی چالش‌هایی در بحث کنجاله داشتیم اما اکنون مشکلات در حال حل شدن است و ظرف مدت ۲۰ روز آینده مشکل تأمین کنجاله در استان به صورت کامل حل خواهد شد.