به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «بچه‌های رستا» ویژه دختران نوجوان امروز دوشنبه هشتم آبان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای نهج البلاغه برگزار می‌شود. این جلسه با شعار «من جمله‌ای از فرداها هستم» برپا شده و میزبان دختران نوجوان محله زرگنده خواهد بود.

موضوع اصلی این قسمت از ویژه برنامه بچه‌های رستا، «ساخت مفهوم زندگی با جملات و داستان‌ها» است و کارشناس این برنامه فاطمه کاشانی در فضایی گفت‌وگو محور و صمیمانه به سوالات مختلف نوجوانان درباره این موضوع پاسخ می‌دهد.

در بخش دیگری از این ویژه برنامه نیز فعالیت‌های شاد و مهیجی نظیر بازی‌های فکری و حرکتی، مسابقه و جایزه، مسابقه والیبال و … تدارک دیده شده است.

این برنامه امروز دوشنبه ۸ آبان ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در فرهنگسرای نهج البلاغه برگزار می‌شود.