وعده «پاشینیان» درباره بازگشایی مرز میان ارمنستان با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکار، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که توافقات مربوط به بازگشایی مرز میان کشورش و ترکیه در آینده‌ای نزدیک اجرایی شود.

بر اساس اعلام این رسانه، ترکیه در سال ۱۹۹۳ مرز خود با ارمنستان را به نشانه همبستگی با جمهوری آذربایجان در مناقشه بر سر موضوع قره باغ، بست. در دسامبر ۲۰۲۱، ارمنستان و ترکیه فرستاده‌های ویژه ای را برای عادی سازی روابط خود منصوب کردند. در مارس ۲۰۲۲، وزرای خارجه ارمنستان و ترکیه در حاشیه مجمع دیپلماتیک آنتالیا برای گفتگو در مورد عادی سازی روابط فیمابین دیدار کردند و هر دو طرف بر آمادگی خود برای پیشبرد روند بدون پیش شرط تاکید کردند.

در روز اول ژوئیه ۲۰۲۲، نمایندگان دو کشور توافق کردند که مرز را برای شهروندان کشورهای ثالثی که به ترتیب از ارمنستان و ترکیه بازدید می‌کنند، باز کنند. همچنین توافق شد که حمل و نقل هوایی مستقیم کالا بین ارمنستان و ترکیه در اسرع وقت آغاز شود.

پاشینیان که امروز در یک نبادل نظر پارلمانی درباره پیش نویس بودجه دولت در سال ۲۰۲۴ صحبت می‌کرد، گفت که علاوه بر توافقات سیاسی، کارهای زیرساختی قابل توجهی نیز انجام شده است.

وی در این خصوص گفت: طرف ارمنی کارهای زیادی برای تجهیز و بازسازی پاسگاه «مارگارا» (Margara) در مرز با ترکیه انجام داده و آماده افتتاح آن است.