محورهای رایزنی وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نیوز آم، جیحون بایرام‌ اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رایزنی مذکور به صورت تلفنی روی داد.

به گزارش نیوز آم، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و وزیر خارجه روسیه در این گفتگو پیرامون مسائل جاری در روابط دوجانبه میان دو کشور و همچنین برنامه های منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

همچنین رویکردها به فعالیت های چارچوب منطقه ای مشورتی ۳+۳ - از جمله ارمنستان - بررسی و توافق بر سر تماس های بیشتر حاصل شد.

این در حالیست که «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان پیشتر اعلام کرده بود که با برگزاری نشستی در قالب «۳+۳» (جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران، گرجستان، ترکیه و روسیه) که با پیشنهاد «الهام علی اف» اعلام شده بود، موافقت کرده است.