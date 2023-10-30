آب گرفتگی یک فروندشناور مسافری در یک مایلی حوضچه بندر شهید حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه بیان داشت: در ساعت ۱۵:۱۵ امروز دوشنبه هشتم آبان ماه، شناور مسافری اقبال دریا با ۹۰ سرنشین در یک مایلی از حوضچه بندر شهید حقانی با شی رها شده در آب برخورد و دچار آبگرفتی می شود.

وی ادامه داد: بلافاصله شرایط اضطرار از سوی فرمانده شناور به مرکز جستجو و نجات دریایی استان اطلاع و با همراهی شناور ناجی ۱۵، آذرخش ۹۰۷ و شناور امین گستر، تمامی ۹۰ سرنشین این شناور در صحت و سلامت کامل به بندر شهید حقانی باز گردانده می‌شوند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: تمامی مسافران پس از انتقال به بندر شهید حقانی با شناور جایگزین به نام قشم پیشرو، بندر شهید حقانی بندرعباس را به مقصد قشم ترک کردند.

به گفته محمدحسینی تختی؛ در حال حاضر تیم‌های بررسی سوانح اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان درحال بررسی علت این حادثه هستند که به محض اعلام از سوی کارشناسان این حوزه نتیجه آن اطلاع رسانی خواهد شد.