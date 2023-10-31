اصلاح رویکرد بنیاد نخبگان برای نقش آفرینی بیشتر نخبگان

روح الله دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سیزدهمین همایش ملی نخبگان، فرصت مبارکی بود تا به رسم هر ساله، همراه با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور، توفیق دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی را بیابیم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری که به واقع هدایتگر و حامی اصلی جنبش علمی خیره کننده دو دهه اخیر ایران هستند در فرازهایی از سخنرانی خود در این نشست با اشاره به ثمرات ارزشمند جهش علمی کشور که از دو دهه قبل آغاز شده، تاکید کردند که نباید به نتایج این حرکت مغرور و از مسابقه علمی جاری در دنیا غافل شد بلکه نخبگان و مراکز علمی کشور باید خود را برای یک خیز جدید و فصل تازه‌ای از تحرک مبتکرانه علمی آماده کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور افزود: معظم له با ضروری خواندن تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور و جلوگیری از مهاجرت نخبگان بر خودداری کامل دستگاه‌های دولتی از واردات محصولات مشابه خارجی تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کردند.

وی با اشاره به هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم غفلت از مسابقه علمی جهانی و استفاده از فرصت تاریخی «خواستن و توانستن پیشرفت» در کشور، خاطرنشان کرد: تاکید ایشان بر ضرورت شروع فصل جدیدی از تحرک نوآورانه در عرصه علم و فناوری کشور نشان از تیزبینی و اشراف بالای ایشان بر ابعاد و ظرافت‌های مختلف فرایند پیشرفت کشور و حمایت و پشتیبانی همه جانبه ایشان از فعالان زیست بوم علم و فناوری و نوآوری دارد و خود بزرگترین عامل دلگرمی و امید نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی به آینده‌ای بهتر و روشن‌تر است.

دهقانی فیروزابادی تصریح کرد: خوشبختانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز در دوره جدید فعالیت خود در راستای تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد دانش بنیان با رویکردی تحولی در ابعاد مختلف، نسبت به اصلاح ساختارها، بازآرایی و بازطراحی ستادهای توسعه فناوری بر مبنای ظرفیت‌ها و فرصتهای کشور و کلان روندهای جهانی، ایجاد ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان و تدوین نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدام کرده و همسو با این برنامه‌ها، بنیاد ملی نخبگان نیز با اصلاح رویکرد و جایگاه خود از نهادی صنفی و رفاهی به نهادی سیاست‌گذار در مسیر تسهیل و افزایش هر چه بیشتر نقش آفرینی نخبگان در کشور حرکت کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به این تحولات، خوشبختانه زمینه و بستر لازم برای نقش آفرینی هر چه بیشتر نخبگان و جامعه علمی در عرصه پیشرفت و همراهی و حمایت مناسب دولت و نظام مدیریتی کشور از این حرکت فراهم شده و آمادگی و ظرفیت لازم برای استفاده از فرصت‌های موجود به منظور حرکتی تازه و جهشی بلند در مسیر پیشرفت کشور که رهنمود و مطالبه اصلی مقام معظم رهبری از دستگاه‌های دولتی و فعالان حوزه علم و فناوری و نوآوری است مهیاست.

معاون علمی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: اطمینان دارم که جامعه نخبگانی و بدنه دولت نیز با درک عمیق از اهمیت سرنوشت ساز جهتگیری و جهش جدید در عرصه علم و فناوری کشور و تأثیر عظیم آن بر اقتصاد و آینده کشور، فرصت تاریخی و محدود موجود برای تثبیت جایگاه علمی و تحقق اقتصاد و توسعه پایدار دانش بنیان در کشور را مغتنم شمرده و با گام‌هایی استوار و مطمئن، حرکت در مسیر فتح قله‌های رفیع پیشرفت را ادامه خواهند داد.