به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در کارگروه هماهنگی هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته تبریز اظهار کرد: فرآوری این محصول، جلوی خام فروشی آن را گرفته و موجب افزایش چند برابری ارزش مصنوعات می‌شود.

وی در مورد برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته تبریز ۲۵ تا ۲۸ آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

کلامی به برگزاری نخستین همایش علمی این حوزه در تبریز نیز اشاره و بیان کرد: در کنار برگزاری این نمایشگاه، نخستین همایش ملی توسعه صادرات مصنوعات طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته نیز روز ۲۶ آبان ماه برگزار می‌شود.