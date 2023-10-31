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۹ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر در تبریز برگزار می‌شود

هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر در تبریز برگزار می‌شود

تبریز-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته تبریز ۲۵ تا ۲۸ آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در کارگروه هماهنگی هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته تبریز اظهار کرد: فرآوری این محصول، جلوی خام فروشی آن را گرفته و موجب افزایش چند برابری ارزش مصنوعات می‌شود.

وی در مورد برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته تبریز ۲۵ تا ۲۸ آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

کلامی به برگزاری نخستین همایش علمی این حوزه در تبریز نیز اشاره و بیان کرد: در کنار برگزاری این نمایشگاه، نخستین همایش ملی توسعه صادرات مصنوعات طلا، جواهر، نقره و صنایع وابسته نیز روز ۲۶ آبان ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5926084

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