خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: لاستیک‌سازی خرم‌آباد یکی دیگر از پروژه‌های نیمه‌تمام شهر خرم‌آباد در حوزه صنعت محسوب می‌شود، طرحی که می‌توانست در صورت اجرا و تکمیل زمینه ایجاد اشتغال خوبی برای جوانان مرکز لرستان فراهم آورد.

رؤیایی به نام ۱۵۰۰ شغل برای جوانان خرم‌آبادی

این در حالی است که از «لاستیک‌سازی» و هزار شغلی که قرار بود برای لرستانی‌ها ایجاد کند امروز تنها یک خاطره دورمانده است؛ رؤیایی که در سال ۹۳ در جریان سفر رئیس‌جمهوری به لرستان با عنوان «بزرگ‌ترین پروژه صنعتی» لرستان در اذهان جوانان بیکار این استان نقش‌بست.

لاستیک‌سازی خرم‌آباد، قرار بود ۳۶ ماهه تمام شود که امروز باگذشت حدود ۹ سال در قالب یک زمین خالی در کوهپایه‌های خرم‌آباد به چشم می‌خورد و حالا هم‌چشم انتظار تدبیر دولت سیزدهم برای تکمیل است.

متأسفانه با وجود توجه دولت سیزدهم به این طرح صنعتی لرستان و قرارگرفتن آن در بین مصوبات سفر دولت به استان، همچنان اقدام خاصی در این طرح صورت نگرفته تا همچنان رؤیای ایجاد هزار و ۵۰۰ شغل برای خرم‌آبادی‌ها تحقق پیدا نکند.

رونمایی از وعده استاندار برای پرداخت تسهیلات

حالا فرهاد زیویار استاندار لرستان از دیدار خود با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور برای پیگیری این طرح صنعتی خبر داده و گفته است: در این دیدار مسائل و مشکلات مربوط به این طرح مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کلنگ کارخانه لاستیک‌سازی خرم‌آباد در سال ۱۳۹۴ بر زمین زده شده و جز مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به لرستان است، اظهار داشت: فاز اول این کارخانه باهدف تولید ۶۰۰ هزار حلقه در سال با مبلغ صد و ۷۸ میلیارد تومان از محل منابع بانک صنعت و معدن مصوب شده است.

استاندار لرستان، گفت: باتوجه‌به پیگیری‌های صورت‌گرفته نخستین قسط تسهیلات تا پایان سال جاری باتوجه‌به ارائه مستندات موردنیاز از سوی سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دی‌ماه سال گذشته بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در خصوص شرکت لاستیک‌سازی خرم‌آباد، اظهار داشت: این طرح در شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد قرار دارد که هم‌اکنون زمین آن تملک، حصارکشی انجام و بخشی از سالن‌های تولیدی فاز اول احداث شده است.

تملک ۶۰ هکتار زمین برای طرح

وی، اضافه کرد: لاستیک‌سازی خرم‌آباد یکی از طرح‌های بزرگ لرستان محسوب می‌شود که به دلایل متعددی کار در آن متوقف و موضوع تحریم‌ها سبب شد ورود تکنولوژی که مربوط به اروپا و بخشی از آن چینی بود انجام نشود، قرارداد فی‌مابین صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در سال ۹۷ نیز علی‌رغم اینکه در شرف عقد قرارداد بود و وثایق آن نیز مهیا شده بود فسخ شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: هم‌اکنون در حوزه زیرساختی بحث برق‌رسانی، دکل‌های برق از پست «کمالوند» تا محل سایت احداث شده‌اند.

جعفری، یادآور شد: اخیراً هم با پیگیری‌های استاندار و حضور معاون صندوق توسعه ملی طی ماه‌های گذشته به لرستان سفر کردند قول مساعد در راستای تأمین ارز موردنیاز این طرح داده شد.

وی، عنوان کرد: خوشبختانه بانک ملی طرح را پذیرش کرده تا تسهیلات موردنیاز را تأمین و پرداخت کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: اختلافی سر موضوع مشارکت وجود داشت که تغییر پیدا کرد و قرار است ۷۵ درصد بانک و ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری داشته باشند.

جعفری، گفت: شرکت نیکرو گسترش تصمیم دارد در فاز اول، ۶۰۰ هزار حلقه تولید کند، حجم ظرفیت تولید این پروژه ۵۰ هزار تن در سال بوده که شامل انواع لاستیک‌های سبک‌وسنگین است.

وی، افزود: هم‌اکنون ۶۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد برای این پروژه تملک شده و انتظار می‌رود مدیران این شرکت باهمت و اراده خود در راستای ارائه وثایق موردنیاز به بانک ملی و هم در به‌روزرسانی طرح توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی و سایر مدارک و مستنداتی که نیاز است به بانک ارائه دهند همکاری کنند.

بخش آب‌رسانی به پروژه متوقف مانده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: سازمان صمت نیز پیگیری برای تسریع در ارائه مدارک انجام داده تا این پروژه در مسیر خود قرار گیرد و در فاز اولیه و اجرایی قرار گیرد.

جعفری، عنوان کرد: هنوز برنامه‌زمان بندی برای اجرای فاز اول این پروژه از سوی سرمایه‌گذار به سازمان صمت اعلام نشده است.

وی، بیان کرد: مجریان برای فاز اول که ۶۰۰ هزار حلقه لاستیک است ارزی نیاز ندارند و همه آن را با ماشین‌آلات داخلی انجام خواهند داد و بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری آن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار کرد: تأمین تسهیلات این کارخانه از بانک ملی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است که می‌طلبد سرمایه‌گذاران نسبت به تکمیل پرونده و ارائه وثایق و سایر موارد اقدام کنند تا هرچه زودتر منجر به عقد قرارداد و زمینه پرداخت تسهیلات و گشایش «ال سی» و سایر موارد فراهم شود.

جعفری، گفت: تأمین آب این کارخانه قرار شد که طی یک خط انتقال از شهر خرم‌آباد به شهرک صنعتی به‌صورت اشتراکی انجام شود، بحث آبرسانی در حال حاضر متوقف شده و نیاز به پیگیری‌هایی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی، آب منطقه‌ای لرستان و سازمان مدیریت در راستای تخصیص اعتبار است.

به هر روی، تعلل مسئولان در اجرایی‌کردن لاستیک‌سازی خرم‌آباد، این پروژه را با مشکلات جدی مواجه کرده است، شاید اگر اهتمام ویژه‌ای برای فعال‌شدن پروژه لاستیک‌سازی خرم‌آباد شکل می‌گرفت، امروز بیش از هزار نفر از جوانان لرستان دارای شغل بودند و این استان همچنان در میان بیکارترین استان‌های کشور قرار نمی‌گرفت؛ موضوعی که در مورد دیگر پروژه‌های ناتمام اقتصادی لرستان نیز صدق می‌کند.