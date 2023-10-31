افکار عمومی باید با جریان مقاومت و حماس همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه دوشنبه در نشست انجمن‌های اسلامی اردبیل با موضوع گرامیداشت شهدای غزه و شهدای امنیت و تجلیل از خدمتگزاران محرم و صفر در سخنانی با محکومیت جنایات رژیم اسرائیل و ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه، در سخنانی انجمن‌های اسلامی را تاثیرگذارترین نهاد مردمی در حوزه دینی فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی اظهار کرد: انجمن‌های اسلامی می‌توانند با همکاری تبلیغات اسلامی در ارتقای بصیرت و آگاهی اقشار مختلف مردم نقش مهمی ایفا کند.

عضو شورای فرهنگی عمومی استان اردبیل با اشاره به مسائل اخیر در جنگ حق و باطل در مسائل اخیر فلسطین و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: وظیفه ما مردم ایران در جنگ اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه این است که افکار عمومی داخل ایران را با جریان مقاومت و حماس همراه ساخته و بر خلاف تصور غرب به دنیا نشان دهیم که مردم ایران مدافع حق و حقیقت بوده و همراه پشتیبان مردم فلسطین هستند.

جعفرزاده راه اندازی پویش «حریفت منم» را مشت محکمی بر دهان یاوه گویان در نبرد تمدنی یادآور شد و بیان کرد: شرکت ۷ میلیون نفر از مردم ایران در پویش «حریفت منم» نشانگر اعلام حمایت و آمادگی برای مقابله با اسرائیل در جنایات وحشیانه بر علیه مردم به ویژه زنان و کودکان بی دفاع غزه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از فعالان رسانه، روحانیون، فرهنگیان و گروه‌های تبلیغی و مجاهدان عرصه علمی و دینی خواست در سه اصل بصیرت افزایی، محتوا بخشی در رسانه و جهاد تبیین فعالانه عمل کنند.

در ادامه دژبرد این نشست مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان اردبیل در سخنانی از آمادگی اعضای این اتحادیه در حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد و گفت: ما همگی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در "پویش حریفت منم" شرکت می‌کنیم.