به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی دوشنبه‌شب در نشست مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر با مدیران پژوهشکده شهید خوشبخت اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های شورا تعامل مناسبی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در راستای حل مسائل شهری دارد.

وی اضافه کرد: تحقیق و پژوهش حلقه مفقوده توسعه است و تعامل با مراکز علمی، پژوهشی و نخبگان می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات در حوزه مدیریت شهری باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: پژوهشکده شهید خوشبخت از مراکز پژوهشی موفق شهر بوشهر است و مقرر شد برنامه‌های مشترک در هفته پژوهش با این مرکز تدوین شود.

پولادی با توجه به راه انداری گنبد آسمان نما از سوی پژوهشکده شهید خوشبخت بیان کرد: مقرر شد از ظرفیت‌های شهرداری در بهره برداری از استفاده شود.