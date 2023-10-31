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۹ آبان ۱۴۰۲، ۷:۳۲

رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر:

ظرفیت مراکز پژوهشی برای حل مسائل شهری در بوشهر استفاده می‌شود

ظرفیت مراکز پژوهشی برای حل مسائل شهری در بوشهر استفاده می‌شود

بوشهر - رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: ظرفیت مراکز پژوهشی برای حل مسائل شهری در بوشهر استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی دوشنبه‌شب در نشست مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر با مدیران پژوهشکده شهید خوشبخت اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های شورا تعامل مناسبی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در راستای حل مسائل شهری دارد.

وی اضافه کرد: تحقیق و پژوهش حلقه مفقوده توسعه است و تعامل با مراکز علمی، پژوهشی و نخبگان می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات در حوزه مدیریت شهری باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: پژوهشکده شهید خوشبخت از مراکز پژوهشی موفق شهر بوشهر است و مقرر شد برنامه‌های مشترک در هفته پژوهش با این مرکز تدوین شود.

پولادی با توجه به راه انداری گنبد آسمان نما از سوی پژوهشکده شهید خوشبخت بیان کرد: مقرر شد از ظرفیت‌های شهرداری در بهره برداری از استفاده شود.

کد مطلب 5926167

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