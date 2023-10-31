مدیران شهری با برداشتن موانع به توسعه شهر سرعت دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو، در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه شهربازی گرگان با انتقاد از توقف طرح ساخت شهربازی این شهر، گفت: بر اساس اعلام پیمانکاران تاکنون ۳۴۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی شهر برای این طرح هزینه شده است و هر روز تاخیر و تعلل در تکمیل آن، منابع عمومی را هدر می‌دهد.

وی افزود: ساخت شهربازی مدرن در منطقه هزار پیچ گرگان از چند سال پیش آغاز شده است و مجموعه مدیریت شهری گرگان در شهرداری و شورای شهر باید امکان پیشبرد این پروژه را تسریع کنند.

دادستان مرکز استان از مسئولان شهری خواست با همدلی و برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاران، گام‌های عملی برای اجرای این طرح بردارند تا مردم طعم خدمت را بچشند.

اسپانلو، درباره کمبود منابع مالی برای تکمیل طرح‌های عمرانی که مدیران شهری مطرح می‌کنند گفت: شهرداری گرگان املاک بدون استفاده و راکد زیادی در شهر دارد و می‌تواند با مولدسازی این املاک، منابع لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی را تامین کند.

دادستان همچنین به موضوع معوقات شهرداری گرگان به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: تسویه زودتر این بدهی‌ها به پیمانکاران، می‌تواند سبب شتاب در تکمیل طرح‌های عمرانی شود.

عملیات اجرایی ساخت شهربازی مدرن گرگان، بهمن ۱۳۹۸ در زمینی به مساحت حدود ۱۸ هکتار در منطقه هزار پیچ آغاز شد و بر اساس وعده مدیران شهری قرار بود مرحله نخست این شهر بازی، سال ۱۴۰۰ افتتاح شود.