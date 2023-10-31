حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره و به اهمیت معاد باوری تاکید می کند.