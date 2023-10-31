به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که این روزها در فضای مجازی دست به دست میشود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره میکند.
این کلیپ در ادامه تقدیم مخاطبان میشود:
حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که در فضای مجازی دست به دست میشود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره و به اهمیت معاد باوری تاکید می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که این روزها در فضای مجازی دست به دست میشود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره میکند.
این کلیپ در ادامه تقدیم مخاطبان میشود:
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