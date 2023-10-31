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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

حجت الاسلام ناصر رفیعی عنوان کرد/ ببینید؛

بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش

بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش

حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره و به اهمیت معاد باوری تاکید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی در بخشی از کلیپی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود به بازار اسلامی ایران از زبان جهانگرد مراکشی در ۷۰۰ سال پیش اشاره می‌کند.

این کلیپ در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 5926348
فاطمه علی آبادی

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