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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

آخرین آمار فعالیت در سامانه «شمع» اعلام شد

آخرین آمار فعالیت در سامانه «شمع» اعلام شد

حجت‌الاسلام مصطفی طالبی مسئول سامانه شمع، آخرین آمار فعالیت‌های مبلغان فعال در این سامانه را تشریح و فارس و خراسان رضوی را فعال‌ترین استان‌ها در تبلیغ معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی طالبی، مسئول سامانه شمع در تشریح آمار این سامانه گفت: در نیمه اول امسال ۲۳ هزار و ۲۵۰ مبلغ فعالیت خود را در این سامانه آغاز کردند که ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر آن در بهار و ۱۱ و ۳۲۰ نفر آن در تابستان به سامانه اضافه شدند.

وی افزود: در نیمه ابتدایی سال جاری، ۲ هزار و ۴۲۵ تقاضای مبلغ در سامانه شمع به ثبت رسیده است که از این تعداد هزار و ۲۹۴ مورد در بهار و هزار و ۱۳۱ مورد آن در تابستان انجام شده است. به گفته مسئول سامانه شمع، استان‌های فارس و خراسان رضوی، فعال‌ترین مبلغین را در این سامانه داشته‌اند.

فعالیت‌های بانوان در شمع

حجت‌الاسلام طالبی در تشریح عملکرد مبلغین این سامانه عنوان کرد: هر مبلغ در ۶ ماه اول سال به طول متوسط ۱۲۰ و به طور فصلی، ۶۰ روز فعالیت تبلیغی داشته است.

وی با اشاره به میزان گزارش عملکردهای ثبت شده در سامانه شمع اظهار کرد: از ابتدای تأسیس سامانه شمع تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۲۰ مورد گزارش عملکرد در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۲۱۱ هزار و ۴۴۵ مورد آن مربوط به ۶ ماه ابتدای امسال است؛ در این آمار ۶۱ هزار و ۲۹۵ مورد مربوط به فصل بهار بوده و ۱۵۰ هزار و ۱۵۰ مورد آن در تابستان ارائه شده است.

مسئول سامانه شمع درباره فعالیت مبلغین خانم در این سامانه از حضور ۲۳ هزار و ۹۹۰ مبلغ خانم در این سامانه خبر داد و عنوان کرد: بانوان استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب فعال‌ترین مبلغین خانم در سطح کشور هستند.

وی در این دراین‌باره در ادامه افزود: در نیمه اول امسال ۴۳ هزار و ۴۰ گزارش توسط بانوان مبلغ به ثبت رسیده است که از این بین ۱۲ هزار و ۱۸۰ گزارش مربوط به بهار و ۳۰ هزار و ۸۶۰ گزارش مربوط به فصل تابستان است.

طالبی در پایان با اشاره به فعالیت‌های مبلغین در حوزه کودک و نوجوان گفت: در حوزه کودک و نوجوان اقدامات خوبی صورت گرفته است و فعالیت‌هایی به صورت اختصاصی در حال انجام است که از بین آمار مبلغین ذکر شده، هزار و ۲۰ مبلغ تخصصی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند.

شمع به‌عنوان تنها سامانه رسمی و دولتی است که در سازمان تبلیغات اسلامی، ساماندهی امور تبلیغی کشور را دنبال می‌کند. مخاطب این سامانه هم مردم‌اند و هم سخنرانان مذهبی. سخنرانان با ثبت نام در این سامانه و پس از تأیید هویت تبلیغی شأن می‌توانند اطلاعات و توانمندی‌های خود را برای دیگران به نمایش بگذارند. از طرف دیگر مسئولان فرهنگی و میزبانان مجالس مذهبی نیز می‌توانند به سادگی برای مجالس خود از این سخنرانان دعوت کنند. سامانه شمع علاوه بر تسهیل گیری و کمک به جریان دعوت از سخنرانان مجالس مذهبی کشور، تحلیل و رصد عرصه‌های تبلیغی را نیز عهده دار است.

کد مطلب 5926513
فاطمه علی آبادی

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