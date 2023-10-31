آخرین آمار فعالیت در سامانه «شمع» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی طالبی، مسئول سامانه شمع در تشریح آمار این سامانه گفت: در نیمه اول امسال ۲۳ هزار و ۲۵۰ مبلغ فعالیت خود را در این سامانه آغاز کردند که ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر آن در بهار و ۱۱ و ۳۲۰ نفر آن در تابستان به سامانه اضافه شدند.

وی افزود: در نیمه ابتدایی سال جاری، ۲ هزار و ۴۲۵ تقاضای مبلغ در سامانه شمع به ثبت رسیده است که از این تعداد هزار و ۲۹۴ مورد در بهار و هزار و ۱۳۱ مورد آن در تابستان انجام شده است. به گفته مسئول سامانه شمع، استان‌های فارس و خراسان رضوی، فعال‌ترین مبلغین را در این سامانه داشته‌اند.

فعالیت‌های بانوان در شمع

حجت‌الاسلام طالبی در تشریح عملکرد مبلغین این سامانه عنوان کرد: هر مبلغ در ۶ ماه اول سال به طول متوسط ۱۲۰ و به طور فصلی، ۶۰ روز فعالیت تبلیغی داشته است.

وی با اشاره به میزان گزارش عملکردهای ثبت شده در سامانه شمع اظهار کرد: از ابتدای تأسیس سامانه شمع تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۲۰ مورد گزارش عملکرد در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۲۱۱ هزار و ۴۴۵ مورد آن مربوط به ۶ ماه ابتدای امسال است؛ در این آمار ۶۱ هزار و ۲۹۵ مورد مربوط به فصل بهار بوده و ۱۵۰ هزار و ۱۵۰ مورد آن در تابستان ارائه شده است.

مسئول سامانه شمع درباره فعالیت مبلغین خانم در این سامانه از حضور ۲۳ هزار و ۹۹۰ مبلغ خانم در این سامانه خبر داد و عنوان کرد: بانوان استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب فعال‌ترین مبلغین خانم در سطح کشور هستند.

وی در این دراین‌باره در ادامه افزود: در نیمه اول امسال ۴۳ هزار و ۴۰ گزارش توسط بانوان مبلغ به ثبت رسیده است که از این بین ۱۲ هزار و ۱۸۰ گزارش مربوط به بهار و ۳۰ هزار و ۸۶۰ گزارش مربوط به فصل تابستان است.

طالبی در پایان با اشاره به فعالیت‌های مبلغین در حوزه کودک و نوجوان گفت: در حوزه کودک و نوجوان اقدامات خوبی صورت گرفته است و فعالیت‌هایی به صورت اختصاصی در حال انجام است که از بین آمار مبلغین ذکر شده، هزار و ۲۰ مبلغ تخصصی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند.

شمع به‌عنوان تنها سامانه رسمی و دولتی است که در سازمان تبلیغات اسلامی، ساماندهی امور تبلیغی کشور را دنبال می‌کند. مخاطب این سامانه هم مردم‌اند و هم سخنرانان مذهبی. سخنرانان با ثبت نام در این سامانه و پس از تأیید هویت تبلیغی شأن می‌توانند اطلاعات و توانمندی‌های خود را برای دیگران به نمایش بگذارند. از طرف دیگر مسئولان فرهنگی و میزبانان مجالس مذهبی نیز می‌توانند به سادگی برای مجالس خود از این سخنرانان دعوت کنند. سامانه شمع علاوه بر تسهیل گیری و کمک به جریان دعوت از سخنرانان مجالس مذهبی کشور، تحلیل و رصد عرصه‌های تبلیغی را نیز عهده دار است.