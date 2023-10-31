رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: تحولات امروز فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه نیازمند تبیین است.

وی افزود: بیش از هشت هزار نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند که بسیاری از آنان زنان و کودکان هستند و خسارات زیادی وارد آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی هیمنه پوشالی اسرائیل را درهم شکست با وجود آنکه اسرائیل با انجام اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی سعی در القای شکست ناپذیری داشت.

شعبانی بیان کرد: در عملیات طوفان الاقصی تمام نمادهای قدرت اسرائیل درهم شکست و ساختار پوشالی این رژیم کودک کش برای جهانیان نمایان شد و اسرائیل از لانه عنکبوت سست‌تر است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی هم اکنون در حالت اغما قرار دارد اما آمریکا و کشورهای غربی در حال صحنه گردانی تحولات این روزهای غرب آسیا هستند و این رژیم با تنفس مصنوعی زنده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: سال گذشته راهپیمایی ۱۳ آبان با وجود تبلیغات منفی دشمنان پرشور برگزار شد و امسال نیز قطعاً این راهپیمایی پرشورتر خواهد بود.

شعبانی تاکید کرد: برپایی غرفه‌های فرهنگی، تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری مورد توجه قرار گرفته و از عموم مردم برای حضور خانوادگی دعوت می‌کنیم.