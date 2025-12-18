شریعتمداری: دشمن به دنبال تغییر «سیستم محاسباتی» ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری پنجشنبه شب در نشست ماهیانه اقشار دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با اشاره به گزارش‌های ناتو گفت: دشمنان در زمین، دریا، فضا و سایر عرصه‌ها به دنبال تغییر محاسبات ایران هستند و تلاش می‌کنند نگاه اکثریت جامعه را به‌عنوان نگاه اقلیت جلوه دهند.

وی افزود: یکی از ترفندهای دشمن، استفاده از رسانه‌ها و منابر برای القای این تصور است که مردم در موضوعات اساسی مانند حجاب یا مقاومت، در اقلیت قرار دارند در حالی که واقعیت خلاف این است و اکثریت جامعه پایبند به ارزش‌های اسلامی هستند.

شریعتمداری با اشاره به شکست‌های رژیم صهیونیستی گفت: خود رسانه‌های عبری اذعان کرده‌اند که لایه‌های پدافندی اسرائیل در برابر موشک‌های نقطه‌زن ایران فروپاشیده و این شکست برای آنان غیرقابل پیش‌بینی بوده است.

وی تأکید کرد: دشمنان می‌کوشند با حذف تابلوهای واقعی و جایگزینی تابلوهای جعلی، مسیر افکار عمومی را منحرف کنند. نمونه آن، تلاش برای القای اینکه مشکلات کشور تنها با مذاکره با آمریکا یا اسرائیل حل می‌شود، در حالی که هدف اصلی آنان تضعیف اصل نظام است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان بیان کرد: گفتمان ولایت فقیه هر روز دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کند و وظیفه همه نیروهای انقلابی، حفظ انسجام و جلوگیری از تغییر سیستم محاسباتی ملت ایران است.