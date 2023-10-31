کارت آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ صبح روز جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در ۳۵ شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و درب های ورود به جلسه آزمون نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از امروز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به این لینک https://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/IR_kan_Krsh_Fml1402_QWec54/kart از کارت خود پرینت تهیه کنند.

متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

الزامات رفع نقص کارت آزمون

۱. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ (نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کدملی، تابعیت / ملیت، سهمیه ایثارگران و تاریخ فارغ التحصیلی) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۱۲ آبان ۱۴۰۲ منحصراً به درگاه سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

۲. درصورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضروری است در روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و اصل شناسنامه عکسدار) به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده در جداول مربوطه مراجعه کنند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد:

(الف) چنانچه داوطلب نسبت به بند ۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶ (جنس، مدت سابقه کار، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و استان و شهرستان مورد تقاضا) معترض است.

(ب) چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

(ج) چنانچه شماره داوطلب چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.