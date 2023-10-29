آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۲ جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ صبح روز جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در ۳۵ شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و درب های ورود به جلسه آزمون نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف‌) نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌) آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ (نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کدملی، تابعیت / ملیت، سهمیه ایثارگران و تاریخ فارغ التحصیلی) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۱۲ آبان ۱۴۰۲ منحصراً به درگاه سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

۲. درصورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضروری است در روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و اصل شناسنامه عکسدار) به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده در جداول مربوطه مراجعه کنند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد:

(الف) چنانچه داوطلب نسبت به بند ۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶ (جنس، مدت سابقه کار، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و استان و شهرستان مورد تقاضا) معترض است.

(ب) چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

(ج) چنانچه شماره داوطلب چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

یادآوری‌های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۳۰ (هشت و سی دقیقه) آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۶- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، داوطلب باید نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۲ ا ۱۹ آبان ۱۴۰۲ از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

۱۰- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

جدول محل برگزاری آزمون در شهرها و شهرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده است.

جدول محل رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون در اینجا قابل مشاهده است.