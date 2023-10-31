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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

کولیوند مطرح کرد؛

آمادگی هلال احمر برای راه‌اندازی مرکز خون استاندارد در غزه

آمادگی هلال احمر برای راه‌اندازی مرکز خون استاندارد در غزه

رییس جمعیت هلال‌احمر از آمادگی این جمعیت برای احداث مرکز خون استاندارد در غزه با همکاری سازمان انتقال خون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری‌اسلامی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه، اعلام می‌دارد با توجه به اینکه مردم عزیز و نوع دوست کشورمان از طریق سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها قصد اهدای خون به مجروحین غزه را داشتند، بر همین اساس و با توجه به استانداردهای بین المللی سرویس‌ها و سازمانهای انتقال خون دنیا این ظرفیت وجود دارد تا در همکاری با سازمان انتقال خون، اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.

کد مطلب 5926666

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