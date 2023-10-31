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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

چاقوکشی بیرون دفتر ریاست جمهور کره جنوبی/ ۲ افسر پلیس زخمی شدند

چاقوکشی بیرون دفتر ریاست جمهور کره جنوبی/ ۲ افسر پلیس زخمی شدند

پلیس سئول از بازداشت فردی به ظن حمله با چاقو و زخمی کردن دو افسر پلیس در خارج از دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سئول، مظنون حمله با چاقو به دو افسر پلیس در بیرون از محوطه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی را بازداشت کرد.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نوشت که مردی حدود ۷۰ ساله پس از مقاومت برابر بازداشت، با چاقو به دو افسر پلیس حمله و یکی را از ناحیه شکم و دیگری را از ناحیه بازوی چپ زخمی کرد. به نوشته این خبرگزاری، دو نیروی پلیس در بیمارستان درحال مداوا هستند.

یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی پارسال از کاخ آبی به دفتر ریاست جمهوری مذکور واقع در منطقه یونگسان سئول نقل مکان کرد. کاخ آبی از سال ۱۹۴۸ اقامتگاه رؤسای جمهور کره جنوبی بود.

شمار حوادث چاقوکشی و حمله با چاقو در سال‌های اخیر در کره جنوبی افزایش یافته است. پیش از این در سال جاری، مردی در جریان چاقوکشی در محله‌ای در نزدیکی سئول، ۱۴ نفر را زخمی کرد. پیش از این حادثه نیز، اتفاقی مشابه در سئول رخ داده بود.

کد مطلب 5926687

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