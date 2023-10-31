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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

۱۶ آبان در تالار وحدت؛

«خاطره‌سازها» دوباره روی صحنه می‌روند

«خاطره‌سازها» دوباره روی صحنه می‌روند

تالار وحدت روز شانزدهم آبان میزبان گروه موسیقی «خاطره‌سازها» در قالب کنسرت تمدید شده نوستالژی‌های پاپ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت نوستالژی پاپ با هدف ادای احترام به پیشروان و قدردانی از پیشکسوتان موسیقی پاپ روز شانزدهم آبان یک بار دیگر برگزار می‌شود.

اولین اجرای این گروه با حضور قاسم افشار، چنگیز حبیبیان، حمید غلامعلی و مهدی مقدم به عنوان خوانندگانی که پیشرو در آغاز موسیقی پاپ پس از انقلاب در کشور بودند، ۲۵ مهر روی صحنه رفت.

دومین شب از کنسرت «خاطره‌سازها» نیز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت میزبان مخاطبان است.

علی فرهنگی، رهبر ارکستر و محمدرضا چراغعلی سرپرست این گروه هستند و تهیه‌کنندگی کنسرت نوستالژی پاپ را سجاد عزیزی آرام بر عهده دارد.

کد مطلب 5926705
علیرضا سعیدی

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