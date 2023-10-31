حوزه به برکت انقلاب دارای شأن قابل توجهی در جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا استادی در دیدار هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با اظهار خرسندی از حضور نمایندگان طلاب در عرصه‌های خدمتگزاری، اظهار داشت: شناسایی استعدادهای طلاب و توجه به امور اخلاقی آنان از کارهای ارزشمند برای نمایندگان طلاب است.

وی ادامه داد: همچنین توجه نمایندگان به معیشت و پیشتیبانی از طلاب و فضلا از مصادیق کارهای خیر بوده و قابل تحسین است.

عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز داشت: حفظ حریم بزرگان حوزه از وظایف مجمع نمایندگان طلاب و از لوازم موفقیت نمایندگان است.

آیت الله استادی خاطرنشان ساخت: خیرخواهی برای مبلّغان و ایجاد بسترهای تبلیغی برای حضور مبلغان در عرصه‌های گوناگون از دیگر نکات ضروری برای نمایندگان طلاب است.

وی با اشاره به جایگاه حوزه در جهان اسلام، بیان داشت: امروز حوزه علمیه به فضل الهی و به برکت انقلاب اسلامی، دارای شئونات قابل توجهی در جهان اسلام بوده و جایگاه مطلوبی دارد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین رضوی مهر گزارشی درباره ترکیب جدید دوره نهم مجمع نمایندگان طلاب، حضور قابل توجه استادان سطح عالی و ایثارگر در جمع نمایندگان طلاب، مجامع استانی، کمیسیون‌های مجمع، پیگیری‌های تحصیلی، معیشتی، حقوقی و… ارائه کرد.