دریافت 15 MB
کد مطلب 5926910
  1. فیلم
  2. جامعه
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

فیلم لحظه دستگیری یک سارق توسط پلیس نامحسوس مشهد

فیلم لحظه دستگیری یک سارق توسط پلیس نامحسوس مشهد

پلیس آگاهی استان خراسان رضوی با رصد نامحسوس یک سارق را دستگیر کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • گمنام IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      خداوند پشت و پناه سربازان امنیت در تمام کشور عزیزم ایران اسلامی باشد. خدایا آنان را از هر گزندی مصون بدار.خداوند آنان را حفظ ونگهدارشان باشد.

    فیلم‌های پربازدید