دریافت 15 MB کد مطلب 5926910 https://mehrnews.com/x33pxn ۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸ کد مطلب 5926910 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸ فیلم لحظه دستگیری یک سارق توسط پلیس نامحسوس مشهد پلیس آگاهی استان خراسان رضوی با رصد نامحسوس یک سارق را دستگیر کرد. کپی شد مطالب مرتبط شهادت یکی از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ اعتراف سارق به سرقت از باغات و اماکن عمومی بهبهان جیب بُر خطوط بی آرتی اصفهان دستگیر شد زندان ایستگاه پایانی سارق مسلحانه خودرو برچسبها دستگیری سارق دستگيري سارق پلیس گشت نامحسوس مشهد خراسان رضوی سارق
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