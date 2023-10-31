جیب بُر خطوط بی آرتی اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسین ترکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره جیب بُری و سرقت تلفن‌های همراه شهروندان در اتوبوس‌های بی آرتی و تندرو شهر اصفهان، طرح جامع و عملیاتی مقابله با سارقان جیب بر با استفاده از کلیه امکانات در پلیس آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.

وی گفت: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی استان اصفهان با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و همچنین بررسی سرقت‌های گذشته و کسب اطلاعات لازم از مال باختگان سرانجام هویت سارق جیب بُر را بدست آورده و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: سارق در تحقیقات تکمیلی پلیس تا کنون به ۱۴ فقره سرقت تلفن همراه و جیب بری از شهروندان در ایستگاه‌های اتوبوس تندرو شهرستان اصفهان اعتراف کرده که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.