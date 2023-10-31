  1. استانها
  2. اصفهان
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

جیب بُر خطوط بی آرتی اصفهان دستگیر شد

جیب بُر خطوط بی آرتی اصفهان دستگیر شد

اصفهان - رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سارق جیب بُر خطوط بی آرتی اصفهان با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حسین ترکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره جیب بُری و سرقت تلفن‌های همراه شهروندان در اتوبوس‌های بی آرتی و تندرو شهر اصفهان، طرح جامع و عملیاتی مقابله با سارقان جیب بر با استفاده از کلیه امکانات در پلیس آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.

وی گفت: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی استان اصفهان با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و همچنین بررسی سرقت‌های گذشته و کسب اطلاعات لازم از مال باختگان سرانجام هویت سارق جیب بُر را بدست آورده و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: سارق در تحقیقات تکمیلی پلیس تا کنون به ۱۴ فقره سرقت تلفن همراه و جیب بری از شهروندان در ایستگاه‌های اتوبوس تندرو شهرستان اصفهان اعتراف کرده که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5926730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها