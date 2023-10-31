نوشدارو بعد مرگ سهراب؛ پارک سازی در نزدیکی بنای تاریخی

خبرگزاری مهر – گروه استانها: قلعه دختر و قلعه اردشیر بدون شک کهنترین آثار تاریخی در شهر کرمان محسوب میشود این دو بنای تاریخی که هسته مرکزی شهر کرمان از گذشتههای دور محسوب میشوند بر روی دو کوه در شهر کرمان قرار دارند و نمایی از یک شهر تاریخی را به نمایش میگذارند اما نکته عجیب اینکه این دو بنا مدتهاست از دید مسئولان این شهر پنهان مانده اند و سالهاست نه بازسازی شده اند و نه طرح کاووش در آنها اجرا شده است.
هر چند در ماههای اخیر اقداماتی برای مرمت این بناها آغاز شده است اما ساخت و سازهای بی رویه در اطراف این بناها بدون توجه به حریم بناهای تاریخی نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.
وسعت زیاد این دو قلعه و ساخت بوستان در اطراف این کوهها موجب شده بوستانها گاه دیوار به دیدارهای قلعه انجام شود. در بخشهایی از بوستانها فاصله بین چمن کاری تا دیوارهای خشتی قلعهها فقط یک متر است!
سالهاست دوستداران میراث فرهنگی در کرمان خواستار تعیین حریم این بناها شده اند و حالا صحبتهایی از این تعیین حریم به گوش میرسد.
با اقدامات انجام شده و هماهنگی بین میراث فرهنگی و شهرداری کرمان حریم میراثی اطراف قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان تعیین شده است
شهردار کرمان در این خصوص میگوید: با اقدامات انجام شده و هماهنگی بین میراث فرهنگی و شهرداری کرمان حریم میراثی اطراف قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان تعیین شده است.
سعید شعر باف میافزاید: این دو بنا از ارزش بسیار تاریخی برخوردارند و شهرداری این حساسیت را درک میکند و تلاش میکنیم با ساماندهی اطراف این بناها زمینه را برای توسعه گردشگری مهیا کند.
وی عنوان کرد: احیای این دو بنا بدون شک در راستای رونق شهر کرمان اثر گذار خواهد بود اما در سال ۸۳ پروژهای تحت عنوان «طرح راهبردی طراحی شهری محیطی تپههای قلعه اردشیر و قلعه دختر کرمان» آغاز شده است و برهمین اساس نیز آزاد سازی خانهها و بناهای اطراف این منطقه انجام شده است و هزینه این کار توسط شهرداری انجام شده است.
دکلها از قلعه حذف میشوند
وی گفت: این کار به اتمام رسیده است و به زودی دکلهای روی این بناها نیز با همکاری شهرداری جابجا خواهد شد.
وی در خصوص آزاد سازی حریم هم گفت: ۴۰ پلاک باقیمانده بود که سه ماه قبل با اقدامات انجام شده این کار انجام شد.
طرح راهبردی طراحی شهری محیطی تپههای قلعه اردشیر و قلعه دختر کرمان شامل ۳۴ پروژه مجزاست که هر کدام کاربریهای متفاوت دارند که بیشتر شامل کاربریهای فرهنگی، توریستی و فضای سبز است.
اما نگرانی که وجود دارد احداث پارک در مجاور این بنای تاریخی است این در حالیست که میراث فرهنگی نیز در این زمینه مخالفتی نداشته است، اجرای طرحهای محوطه سازی قلعهها در قالب احداث بوستان انجام میشود که موجب شده در نزدیکی محوطههای باستانی شاهد ساخت و ساز باشیم.
هر چند بناهای این قلعه نیز مدتها به حال خود رها شده و زیر تازیانه باد و باران در حال فرسایش است اما از چند ماه قبل کار مرمت این بناها آغاز شده است و در مرحله نخست ۲.۵ میلیارد تومان برای این امر اختصاص یافته است.
آغاز مرحله اول مرمت قلعه دختر و قلعه اردشیر
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در این خصوص میگوید: مرمت این بناها از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته و در مرحله اول مرمت ۲.۵ میلیارد تومان هزینه میشود اما با توجه به وسعتی که این دو بنا دارند مرمت آنها نیاز به اعتبار بیشتر دارد.
مرمت این بناها از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته و در مرحله اول مرمت ۲.۵ میلیارد تومان هزینه میشود اما با توجه به وسعتی که این دو بنا دارند مرمت آنها نیاز به اعتبار بیشتر دارد
مجتبی شفیعی گفت: رعایت حریم این بناها در هر گونه ساخت و ساز طبق مقررات میراث فرهنگی باید انجام شود در کنار اقدامات میراث فرهنگی برای مرمت این بناها شهرداری کرمان نیز کار محوطه سازی اطراف این بناهای تاریخی را انجام میدهد.
وی با اشاره به تعدیل محدوده قلعه دختر و قلعه اردشیر گفت: این اقدام در سال ۱۴۰۰ در راستای مهار آسیبهای اجتماعی اطراف این بناهای تاریخی انجام شده است.
وی در خصوص دکلهای مخابرات و صدا و سیما نیز گفت: این دکلها از بالای این بنای تاریخی به صورت کامل جمع آوری خواهد شد.
مرمت قلعهها موجب تحول در گردشگری میشود
معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: یکی از سیاستهای دولت استفاده از پتانسیلهای گردشگری برای توسعه استان کرمان این و قلعه دختر و قلعه اردشیر در شهر کرمان از پتانسیل بالایی در این راستا برخوردار است.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی بیان کرد: طرحی که در گذشته برای احیای این منطقه در سالهای قبل تدوین شده بود بسیار وسیع بود که همین امر موجب معطلی شده بود اما سعی کردیم با بهینه سازی این طرح مشکلات را رفع کنیم که این کار به زودی انجام میشود.
وی عنوان کرد: در این راستا کار گروهی فنی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است و همه اقدامات به صورت تخصصی و فنی انجام میشود.
وی از همکاری کامل در راستای اجرای این طرح خبر داد و گفت: تلاش میکنیم این طرح به زودی اجرا و شهر کرمان با یک تحول بزرگ در زمینه گردشگری مواجه شود.
از ۲۰۰ هکتار مجموع اراضی این پروژه، ۱۰۰ هکتار عرصه، قلعههای تاریخی و ۱۰۰ هکتار هم، مجموع ۳۴ پروژه پیرامونی است.
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