لزوم افزایش سکوهای تولید محتوا در جبهه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حریزادی عصر سه شنبه در نشست با فعالان فرهنگی و رسانه‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در بسیاری از اتفاقات رخ داده در کشور مانند اغتشاشات سال گذشته برخی دستگاه‌های فرهنگی مواجه مطلوبی نداشته و عمده کار توسط جریانات مردمی انجام می‌شود.

معاون بنیاد رسانه‌ای سپهر با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری افراد متخصص در حوزه‌های مختلف رسانه و فضای مجازی، افزود: این موضوع می‌تواند تأثیر اقدامات انجام شده را چندین برابر افزایش دهد و یک جریان رسانه‌ای و فرهنگی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در لزوم رعایت حجاب مطرح می‌شود این است که بی‌حجابی سلامت خانواده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد همچنین جامعه زنان دچار ناآرامی خواهد شد و حس رقابت در آن‌ها ایجاد می‌شود، کار کردن جریان رسانه‌ای و فرهنگی ذکر شده بر روی مسائلی همچون حجاب، حیا، باور به خدا و… می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام حریزادی با اشاره به اهمیت پرداختن به ایده‌ها در حوزه رسانه و کمک به عملی شدن آن‌ها، عنوان کرد: در دنیای امروز افرادی پیروز خواهند شد که ایده‌های خود را عملی کنند حتی اگر این ایده به حد مطلوب نرسیده باشد و به مرور زمان اصلاح و تکمیل شود.

معاون بنیاد رسانه‌ای سپهر اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که ایده‌ها نباید به ساختار تبدیل شوند چراکه هر ایده تا زمان مشخصی برای مخاطبان جذابیت دارد درواقع تنوع، نوآوری و خلاقیت در حوزه رسانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر در جبهه فرهنگی تعداد سکوهای تولید محتوا پایین است و عمده افراد تولیدکننده محتوای فرهنگی برای موضوعات مالی و اقتصادی به حاکمیت وابسته هستند البته کمک‌های مالی و معنوی از سوی حاکمیت باید وجود داشته باشد اما اگر فرد دارای نگاه اقتصاد رسانه‌ای باشد می‌تواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد همچنین مخاطبان بیشتری جذب خواهند شد.

حجت‌الاسلام حریزادی یادآور شد: امروزه بسیاری از مخاطبان یوتیوب درحال درآمدزایی از این اپلیکیشن هستند و به تازگی آپارات نیز پروتکل درآمدزایی را برای مخاطبان خود ایجاد کرده است اما متأسفانه این نوع درآمدزایی درمیان جبهه فرهنگی داخلی دیده نمی‌شود بنابراین باید در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای هم‌افزایی بیشتری شکل بگیرد.