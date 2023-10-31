برگزاری اولین دوره توانمند سازی مبلغان راهیان نور در اروند کنار

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور ظهر امروز سه‌شنبه در اولین دوره توانمندسازی مبلغان بسیجی راهیان نور گفت: این دوره کارگاهی با هدف توانمندسازی مبلغان بسیجی راهیان نور و تبیین ارزش‌ها و جانفشانی‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس برای قشرهای گوناگون مردم و با حضور ۵۰۰ نفر از طلاب برادر و خواهر بسیجی برگزار شده است.

حجت الاسلام محمدی شاهرودی افزود: دوره توانمندسازی با حضور و سخنرانی مسئولان لشکری و کشوری از جمله سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و سردار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از یادمان شهدای شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز، روایتگری بر روی شناور در اروندرود، برگزاری آئین شبی با شهدا، مداحی و زیارت قبور شهدای معراج شهدای خوزستان از جمله برنامه‌های این دوره خواهد بود.