  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

برگزاری اولین دوره توانمند سازی مبلغان راهیان نور در اروند کنار

برگزاری اولین دوره توانمند سازی مبلغان راهیان نور در اروند کنار

آبادان - نخستین دوره توانمند سازی مبلغان بسیجی راهیان نور با حضور ۵۰۰ نفر از طلاب و روحانیون از سراسر کشور در اروند کنار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور ظهر امروز سه‌شنبه در اولین دوره توانمندسازی مبلغان بسیجی راهیان نور گفت: این دوره کارگاهی با هدف توانمندسازی مبلغان بسیجی راهیان نور و تبیین ارزش‌ها و جانفشانی‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس برای قشرهای گوناگون مردم و با حضور ۵۰۰ نفر از طلاب برادر و خواهر بسیجی برگزار شده است.

حجت الاسلام محمدی شاهرودی افزود: دوره توانمندسازی با حضور و سخنرانی مسئولان لشکری و کشوری از جمله سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و سردار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از یادمان شهدای شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز، روایتگری بر روی شناور در اروندرود، برگزاری آئین شبی با شهدا، مداحی و زیارت قبور شهدای معراج شهدای خوزستان از جمله برنامه‌های این دوره خواهد بود.

کد مطلب 5927011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها