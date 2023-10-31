پیگیری پرونده ابر متان بر فراز«آرادکوه» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش قندچی عصر سه شنبه در حاشیه همایش تخصصی پدافند کالبدی و حفاظت از زیر ساخت استان تهران که به میزبانی شهرری و به مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل و آشنایی مدیران و مسئولین با آخرین مطالب این حوزه، با حضور فرمانداران و شهرداران تابعه به میزبانی شهرستان ری در باقرشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مجموعه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها توصیه می‌شود که به موضوع بهداشت عمومی شهرها در ماه‌های آینده توجه و دقت بیشتری داشته باشند.

قندچی گفت: مسئولان متولی باید در مناطق حاشیه‌ای که شاهد فضاهای آلوده و مانداب هستیم و انبارهای لاستیک‌های کهنه خودرو اقدام به خشکاندن آب‌های راکد و معدوم‌سازی لاستیک‌ها کنند.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه افزود: در شهرستان ری شاهد انبارهای متعدد از دپو لاستیک خودرو هستیم که باید سریعاً برای امحا آن و حتی به روش دفن کردن اقدام شود زیرا که این اقلام امکان آلودگی زیست‌محیطی دارد و اصلاً نباید در مجاورت هوا قرار گیرد و امکان بروز بیماری از طریق آب‌های راکد و خودروهای فرسوده دپو شده وجود دارد لذا شهرداری‌ها موظف‌اند نظافت محیط را به‌طور جد پیگیری کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین و اولین تهدید شهر تهران، تغییر حریم و محدوده تهران و محدودیت‌هایی که در برخی شهرها مانند باقرشهر در زمینه توسعه شهری و محدودیت‌های بلندمرتبه سازی در برخی شهرها وجود دارد و در مراحل بعدی مشکلات زیست‌محیطی و در نهایت انتشار بیماری‌ها و ویروس‌ها وجود دارد.

معاون سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به مقابله با شیوع بیماری‌ها تصریح کرد: در حال حاضر با انتشار ویروس آنفولانزا به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و به دنبال مدیریت این مقوله هستیم.

قندچی با اشاره به مطالعات شهرداری و استانداری در خصوص آرادکوه اظهار داشت: پس از تکمیل پژوهش‌ها تصمیم‌گیری بهتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

وی در واکنش به وجود ابر متان بر فراز آرادکوه گفت: ابر متان بر فراز آرادکوه در ابتدا تکذیب شد ولی در حال حاضر پیگیری پرونده ادامه دارد و در صورت شناسایی منشأ برخورد لازم انجام خواهد شد.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر انجام هر اقدامی برای حفظ سلامت مردم در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما از ابتدای انقلاب در حال رشد بوده است و تمامی آئین‌نامه‌های مربوط به مقاومت در مقابل پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی در حال ارتقا بوده و به‌طورکلی در ساختمان‌هایی که در حال حاضر ساخته می‌شود، نگرانی وجود ندارد و نگرانی ما از ساخت‌وساز سنوات گذشته و بافت فرسوده است.