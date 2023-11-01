شکارچی سابقه دار بیرجندی در دام قانون/قانون شکار و صید مراعات شود

اکبر گران صبح چهارشنبه در گفت و گو با مهر از دستگیری شکارچی سابقه دار در بیرجند خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات منطقه حفاظت شده باقران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند بیان کرد: این ماموران پس از ساعت‌ها گشت و پایش، کمین و تعقیب شبانه در کوهستان، منزل شکارچی متخلف را زیر نظر گرفتند.

گران افزود: یگان حفاظت محیط زیست بیرجند بعد از هماهنگی با مقام قضایی و دریافت حکم بازرسی منزل به همراهی ماموران نیروی انتظامی باقران و رعایت تمامی موازین شرعی، عرفی و قانونی وارد منزل متهم شده و لاشه تازه شکار شده یک راس میش وحشی و همچنین لاشه فریز شده ۲ راس میش وحشی به همراه یک قبضه اسلحه گلوله زنی، یک قبضه اسلحه ساچه زنی، دو عدد دوربین چشمی و تعدادی فشنگ را کشف و ضبط نمودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات محیط زیستی توسط شهروندان گفت: به جای تماشای گونه‌های زیبا از دوربین اسلحه‌های شکاری و کشیدن ماشه، از جست و خیز آنان در طبیعت و تماشای آنها با لنز دوربین‌های عکاسی، تصاویر این آفریده‌های خارق العاده را ثبت کنیم.

گران افزود: مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند با تلاش شبانه روزی محیط بانان و همیاران افتخاری کنترل می‌شود و با هرگونه تخلف در این مناطق برخورد قانونی انجام خواهد شد.