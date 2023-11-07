به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال ۲۰۲۳ در قاره آسیا در حالی سه شنبه شب گذشته در دوحه قطر برگزار شد که فوتبال ایران چهار نماینده رسمی داشت.

مسلم اولاد قباد در بخش برترین بازیکن فوتسال آسیا همراه با محمد امین حزباوی بهترین بازیکن جوان، مهدی طارمی بهترین لژیونر و فدراسیون فوتبال ایران در بخش فوتبال پایه نامزدهای دریافت جایزه در بخش‌های مختلف شدند که در بین آنها تنها اولادقباد توانست جایزه برترین فوتسالیست را کسب کند.

کاهش چشمگیر جوایز AFC به فوتبال ایران نشان می‌دهد شیب ستاره سازی و کشف استعداد در فوتبال ایران نشان دهنده افت محسوس است. نگاهی مختصر و اجمالی به جوایزی که پیش از این بارها و بارها توسط بازیکنانی همچون علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، محمد طیبی، علی اصغر حسن زاده و… به دست آمده بود اما حالا سال هاست خبری از جایزه برترین‌ها در ویترین افتخارات شخصی بازیکنان ایرانی نیست. بر کسی پوشیده نیست فوتبال ملی ایران همچنان جزو برترین‌های قاره کهن است که حضور در سه دوره اخیر جام جهانی شاهد این مدعی است.

بازیکنان شاغل در فوتبال باشگاهی ایران نه تنها جایی در این فهرست ندارند بلکه لژیونرها هم با وجود حضور در تیم‌هایی همچون پورتو، آاک آتن و فاینورد جایی در جمع برترین‌ها نداشتند.

محمدامین حزباوی تنها فوتبالیست فصل گذشته لیگ برتر بود که توانست با ترانسفر به السد قطر خودنمایی کند که باز هم نشان دهنده عدم حضور پررنگ فوتبالیست‌های ایرانی در صنعت فوتبال دنیاست.

فدراسیون فوتبال ایران هم شرایطی مشابه با بازیکنان داخلی و خارجی خودش دارد. مهدی تاج که در دوره اول ریاست خود بارها و بارها فدراسیون را «پنج ستاره» معرفی می‌کرد حالا در دوره جدید حضورش موفقیتی قابل توجه نداشته است تا کلکسیون افتخارات همچنان خاک بخورد.

کسب جوایز فردی و تیمی در سطح قاره آسیا نمادی بین نشانه‌های پیشرفت فوتبال است که نه تنها می‌تواند کمک به ایجاد ساختار مناسب در مسیر قهرمانی و کشف استعداد کند بلکه باعث رشد و شکوفایی استعدادهایی شود که نگاه اهالی فوتبال بخصوص قاره آسیا را به خود جلب کند.