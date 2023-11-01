سفر به کرمان با هدف احصای مشکلات حوزه قضایی انجام شده است

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در گفت و گو با خبرنگار مهر، هدف از سفر هیأت عالی قضائی به استان کرمان را احصای مشکلات حوزه قضائی در استان کرمان دانست.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور صادرات محصولات کشاورزی را مستلزم توسعه فرودگاه جیرفت دانست و گفت: وضعیت فرودگاه پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

وی شهرستان جیرفت را به لحاظ کشاورزی، چهار فصل عنوان کرد و افزود: در پیک برداشت محصولات کشاورزی، با توجه به موانع موجود، محصول روی زمین می‌ماند و کشاورز متضرر می‌شود و یکی از موانع تولید کشاورزی، نبود صنایع تبدیلی است که این مهم را در سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور یکی دیگر از موانع تولید بخش کشاورزی را هزینه زیاد حمل و نقل و صادرات دانست و افزود: صادرات محصولات کشاورزی نیازمند توسعه فرودگاه جیرفت است که گویا فرودگاه معارض دارد و در این سفر این مهم را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی به تأثیر محصولات نوبرانه بر بازار مصرف اشاره کرد و گفت: رساندن محصولات نوبرانه به بازارهای داخلی نه تنها کمک بزرگی به کشاورزان است، بلکه به رونق شهرستان و استان نیز کمک می‌کند

نماینده ویژه قوه قضائیه همچنین از ذخایر معدنی به عنوان یک ظرفیت نام برد و افزود: جنوب کرمان و شهرستان جیرفت دارای معادن غنی است که بهره‌برداری، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد صنایع تبدیلی حوزه معادن باعث بهبود وضعیت زندگی مردم شهرستان و استان خواهد شد.