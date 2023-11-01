۴۸ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان بوشهر تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در نیمه نخست امسال برای ساخت ۱۹۴ واحد مسکونی به مددجویان این نهاد حمایتی کمک بلاعوض پرداخت شده است.

وی به پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن ویژه اجاره نشینان تحت پوشش این نهاد پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال گذشته مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال جذب و ۱۸۶ خانوار مشمول دریافت این تسهیلات شدند.

محمودی سهمیه تسهیلات ودیعه مسکن ویژه اجاره نشینان در سال جاری را ۳۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۶۵ میلیارد ریال آن جذب و ۳۲۷ خانواده مددجو از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به طرح‌های ساخت مسکن ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر اظهار داشت: اجرای ۲۸۳ پروژه ساخت مسکن در سال جاری مصوب شده و ۱۸۷و احد افتتاح حساب کرده اند و ۷۱ مورد تأیید نهایی و مابقی پروژه‌ها در انتظار بررسی است.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر با اشاره به وضعیت ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی این مجموعه خاطرنشان کرد: در سال قبل ۱۶۲ و در شش ماه نخست امسال ۴۸ واحد مسکونی ساخته و به مددجویان بهزیستی استان بوشهر واگذار شد.

محمودی تعداد واحدهای بهره‌مند شده از کمک بلاعوض را ۲۸۲ واحد دانست و بیان کرد: در سال قبل ۳۳۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای ساخت ۲۸۲ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان بوشهر پرداخت شد.