به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین بیش از یک سوم شیرخشک کشور را تأمین می‌کند و نیاز است دستگاه‌های استان قزوین حمایت ویژه ای را از واحدهای تولیدی شیرخشک در استان داشته باشند.

وی افزود: حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی شیرخشک در استان قزوین ضروری است و در همین راستا در هفته‌های پیش رو نیز بازدیدی از این واحدها خواهیم داشت.

استاندار قزوین با اشاره به گلایه‌ها در حوزه آرد و کیفیت آن تاکید کرد: اداره غله باید نظارت و تمرکز بیشتری در رابطه با آرد و کیفیت آن داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به لزوم تنظیم بازار در حوزه گوشت گرم بیان کرد: واردات گوشت گرم از بیرون استان باید تداوم پیدا کند و برای سرمایه در گردش تهیه آن می‌توان از بانک‌ها و یا پیگیری‌های استانداری استفاده کرد.

اعلایی در پایان با اشاره به قیمت اجاره مسکن در شهر قزوین با تاکید بر نظارت بر بازار مسکن یادآور شد: قیمت اجاره مسکن نباید بیشتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.