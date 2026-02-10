مشترکان خانگی ۳۱ درصد برق استان همدان را مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابیبیدار صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این ایام دهه فجر در مجموع هزار و ۱۳۴ پروژه برق در سطح استان همدان به بهرهبرداری رسیده که از این تعداد، ۲۶۱ پروژه مربوط به شهرستان همدان، ۱۴۹ پروژه ملایر، ۱۰۱ پروژه نهاوند، ۴۸ پروژه تویسرکان، ۳۷ پروژه اسدآباد، ۱۵۱ پروژه بهار، ۱۱۰ پروژه کبودراهنگ، ۹۸ پروژه رزن، ۱۰۴ پروژه فامنین و ۴۸ پروژه نیز در درگزین اجرا و وارد مدار شده است.
وی با بیان اینکه زیادی از پروژهها از هفته دولت آغاز شده و بهصورت مرحلهای تا دهه فجر تکمیل شدهاند تا روند خدمترسانی به مشترکان بدون وقفه ادامه داشته باشد، ادامه داد: پروژههای انجامشده در ۱۵ سرفصل مختلف از جمله بهسازی شبکه توزیع، کاهش تلفات انرژی، افزایش قدرت مانور شبکه، هوشمندسازی، طرحهای پیکزایی، جایگزینی چراغهای گازی با لامپهای LED کممصرف، توسعه فیدرها، اصلاح و تعویض کنتورها به نوع فهام، نصب انشعابات جدید، تعویض کنتورهای معیوب و نیز پروژههای عمرانی و ساختمانی اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: در بخش نیرورسانی، ۴۳۹ پروژه در سطح استان عملیاتی شده که نقش مهمی در ارتقای ظرفیت و پایداری شبکه برق و پاسخگویی به رشد مصرف داشته است.
وی با اشاره به زیرساختهای شبکه برق استان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در همدان وجود دارد؛ همچنین تعداد پستهای ترانسفورماتور به ۲۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه با ظرفیت مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ مگاولتآمپر رسیده که بالاتر از نیاز فعلی شبکه طراحی شده تا پایداری خدمات تضمین شود.
سهرابی بیدار تعداد مشترکان برق را بیش از ۸۶۳ هزار مورد اعلام کرد و افزود: ۷۹ درصد مشترکان در بخش خانگی هستند و ۳۱ درصد برق استان را مصرف میکنند. سهم بخش عمومی ۴.۲ درصد از مشترکان و ۷.۷ درصد از مصرف است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی با وجود سهم ۱.۷ درصدی از تعداد مشترکان، ۳۶.۷ درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده است، افزود: بخش صنعت نیز با سهم ۰.۹ درصدی از مشترکان، ۱۴.۴ درصد مصرف را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: سایر مصارف از جمله بخش تجاری، ۱۳.۲ درصد مشترکان و ۸.۱ درصد مصرف را شامل میشود و روشنایی معابر نیز با ۰.۴ درصد مشترک، ۱.۳ درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است.
وی میزان مطالبات شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان را ۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرداخت بهموقع این مطالبات میتواند به توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت خدمات کمک کند.
سهرابی بیدار با تأکید بر پوشش کامل برقرسانی در استان اظهار کرد: تمام مناطق شهری و یکهزار و ۷۳ روستای استان از نعمت برق برخوردارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان همچنین از تحت پوشش بیمه بودن همه مشترکان خبر داد و افزود: در صورت وارد شدن خسارت به تجهیزات برقی، پرونده از طریق مراکز خدماتی شرکت پیگیری میشود و از ابتدای سال تاکنون ۱۶۶ پرونده خسارت به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال برای پرداخت به بیمه معرفی شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه هوشمندسازی، رویتپذیری مشترکان سهفاز عادی در بخشهای صنعتی و کشاورزی بهطور کامل و در بخش اداری تا ۹۰ درصد بهصورت هوشمند انجام میشود، ادامه داد: کنترلپذیری مشترکان صنعتی، کشاورزی و دیماندی بهطور کامل محقق شده و ۳۵ هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری نیز شناسایی شدهاند که برنامه هوشمندسازی و کنترلپذیری کنتور آنها در دست اجراست.
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