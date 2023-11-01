افزایش خشونت در کرانه باختری عواقب جبران ناپذیری برای جوامع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلیب سرخ در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ نگران است که سطوح هشدار دهنده خشونت در کرانه باختری به عواقب جبران ناپذیری برای مردم منجر شود. جزییات این بیانیه به شرح ذیل است:

از ابتدای سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۶۰ نفر در کرانه باختری اشغالی کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شده اند که این مرگبارترین سال در بیش از یک دهه اخیر است.

افزایش ناامنی منجر به مرگ، جراحت و آوارگی غم انگیز شده است. بسته شدن کامل برخی شهرها و روستاها تردد مردم و کالاها را به میزان قابل توجهی محدود کرده است. تشدید خشونت‌ها و مسدود شدن جاده‌ها دسترسی کشاورزان به مزارع آنها و به ویژه باغات زیتون را به شدت محدود کرده است که به نوبه خود بر منبع اصلی امرار معاش آنها تأثیر می‌گذارد.

ما به شدت نگران افزایش سطح خشونت در کرانه باختری هستیم. تلاش‌های قوی‌تری لازم است تا اطمینان حاصل شود که این چرخه‌های خشونت ادامه نمی‌یابد و مردم و دارایی‌های آنها همیشه مورد احترام و محافظت قرار می‌گیرند.

همچنین فابریزیو کاربونی، مدیر منطقه‌ای صلیب سرخ در خاورمیانه، گفت: افزایش شدید تعداد بازداشت‌ها برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نگران‌کننده است.

وی افزود: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به همه طرف‌های درگیری یادآوری می‌کند که جان و مال غیرنظامیان باید همیشه مورد احترام و محافظت قرار گیرد.

کاربونی ادامه داد: محدودیت‌های رفت و آمد نباید مانع از حفظ معیشت غیرنظامیان و دسترسی به خدمات ضروری از جمله مراقبت‌های پزشکی شود. چنین محدودیت‌هایی باید فقط به دلایل ضروری امنیتی و فقط توسط مقام ذیصلاح ایجاد شود.

مدیر منطقه ای صلیب سرخ در خاور میانه اظهار داشت: هرگونه استفاده از زور در طول عملیات اجرای قانون باید مطابق با قوانین و استانداردهای حقوق بین الملل باشد. این عملیات باید به استانداردهای قانونی ضرورت، تناسب و احتیاط احترام بگذارد تا از تلفات انسانی جلوگیری شود و از تشدید بیشتر خشونت جلوگیری شود.

وی با توجه به اینکه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به شدت نگران است که نمی‌تواند رفتار و شرایط افراد بازداشت شده را ارزیابی کند، گفت: پس از هفته‌ها تعلیق ملاقات با خانواده، باید تماس منظم بین زندانیان و خانواده‌هایشان برقرار شود.

وی یادآور شد: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان با خانواده‌های بازداشت‌شدگان در تماس است و همچنین در گفت‌وگوهای معمول دوجانبه و محرمانه خود با مقامات مربوطه در مورد این موضوع حیاتی تعامل دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با تعهد به مأموریت و مسئولیت‌های خود، تا زمانی که لازم باشد به یادآوری تعهدات خود به مقامات مربوطه ادامه خواهد داد.



