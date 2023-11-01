به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر نفوذ و فعالیت متناوب سامانه‌های بارشی در استان تهران خبر داد.

یزدی مهر با بیان اینکه طبق پیش بینی‌های هواشناسی از از فردا پنج شنبه تا روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه نیمه شمالی و غربی تهران با بارش باران همراه با رعد و برق همراه خواهد بود گفت: در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها احتمال برف مورد انتظار است همچنین کاهش نسبی دما و وزش باد شدید موقت نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بیان داشت: بر اثر بارش‌های پیش بینی شده لغزندگی جاده‌ها و معابر و وقوع مه و کاهش دید و امکان اختلال در تردد به ویژه در جاده‌های کوهستانی وجود دارد لذا به همه عزیزانی که قصد تردد در جاده‌های کوهستانی را دارند توصیه می‌شود اولاً با تجهیزات کافی راهی شوند و ثانیاً حتماً از ایمنی و سلامت خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی در ادامه به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها بر اثر احتمال تداوم بارش‌های پیش بینی شده اشاره و عنوان کرد: با توجه به این مورد آب گرفتگی معابر و اختلال در سفرهای بین شهری دور از انتظار نیست لذا از همه مردم می‌خواهیم از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها اجتناب کنند.

یزدی مهر بیان داشت: توصیه مدیریت بحران به کوهنوردان حرفه‌ای و آماتور این است که اکیداً از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی بیان کرد: مسئولان مربوطه نسبت به پاک سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب رودها توجه ویژه داشته باشند.