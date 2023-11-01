به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در حوزه امور گمرکی توسط گمرک منتشر می‌شود. گمرک در این باره اعلام کرد که این اقدام در راستای تسریع و تسهیل تجارت خارجی و به منظور فراهم آوردن امکان ارزیابی وضعیت واردات و صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی در روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام می‌گیرد.

براساس این گزارش کارنامه عملکرد شرکت‌ها در حوزه امور گمرکی با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی و تخصصی منتشر می‌شود.

این گزارش‌ها در بخش واردات به نوع کالاهای وارده، کشورهای مبدا واردات و گمرکات مهم محل فعالیت شرکت و نیز ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه در ۲ بخش کالاهای ترخیص شده و کالاهای در جریان انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد.

بر اساس این گزارش این شاخص‌ها در رویه صادرات شامل ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه، نوع کالا و کشورهای مقصد صادرات می‌باشد.

در حوزه تسهیلات نیز در این گزارش به مواردی از جمله پذیرش ضمانت نامه بابت وجوه متعلق به ترخیص کالا توسط گمرک، میزان بهره مندی از انبار اختصاصی، صادرات از محل ورود موقت، بهره گیری از تسهیلات ماده ۵۱ و ۶۶ قانون امور گمرکی، قرارگیری اظهارنامه‌ها در مسیر سبز و میزان ترخیص کالا بدون ارائه کد ساتا اشاره شده است.

زمان سنجی، دیگر محور این گزارش‌ها است که در این بخش به متوسط زمان انجام تشریفات گمرکی در مراحل کارشناسی، پرداخت وجه به صندوق گمرک و بارگیری کالا از یک سو و نیز میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات از سوی سازمان‌های همجوار از جمله استاندارد، حفظ نباتات و غیره پرداخته شده است.